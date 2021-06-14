Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты не пускают абитуриентов учиться на свободную территорию: ОГП начал расследование

Понедельник, 14 июня 2021, 12:15

В образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" сообщают о случаях запрета оккупантами пересекать КПВВ абитуриентам, которые хотят учиться на подконтрольной украинской власти территории.

Источник: пресс-служба МОН, Офис генпрокурора

Дословно: "В образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" поступают обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечения КПВВ лицам, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины и изъявили желание учиться в учебных заведениях на территории, подконтрольной украинской власти".

Детали: МОН осуждает действия оккупантов и подчеркивает недопущении нарушений прав детей свободно выбирать учебное заведение.

Министерство образования просит пограничников не применять к абитуриентам с оккупированных территорий мер админвлияния.

Поступающие из ВОТ должны лично подавать заявление в ЗВО для вступления через образовательные центры.

В поступающих, как правило, отсутствуют документы, что делает невозможной подачу заявлений электронными средствами связи.

О проблемах, которые возникают у абитуриентов с ВОТ при попытке вступить в учреждения образования на свободной территории страны, просят сообщать на номера образовательных центров "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина".

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по этому факту.

Установлено, что оккупанты в Донецкой области ограничивают перемещения несовершеннолетних на подконтрольную правительству территорию.

Фактически единственной возможностью въезда и выезда на подконтрольную территорию детей, которые достигли 14-летнего возраста, но не успели получить паспорт гражданина Украины, является оформление документов образца РФ или так называемых паспортов псевдореспублик.

МОН сообщает, что в пределах компетенции принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить возможность гражданам с оккупированных территорий вступать в учебные заведения Украины.

Также МОН рассмотрит вопрос о продлении сроков вступительной кампании для лиц с ВОТ на места госзаказа.

В этом году образовательные центры для вступления лиц с ВОТ в начали свою работу 7 июня.

Узнать больше: "Мы учили язык, но скрывали это". Как ученики с оккупации вступают в вузы и почему в этом нет "измены"

Напомним: 

  • В 2020 году более 2000 абитуриентов из оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей вступили в украинские вузы.

Украинская правда
Темы: КрымДонбассобразованиеОРДЛО


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Донбассе подорвались двое военных

Зарплату до $1 тысячи подняли директорам всех львовских школ

Новости 14 июня: членство в НАТО через ПДЧ, обвинения Путина в адрес Украины

Путин обвинил Украину в стягивании войск на Донбасс

Мы доказываем, что готовы быть в НАТО больше, чем большинство стран ЕС – Зеленский

В НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ

Все новости...
Крым
Ездила в Крым: украинские силовики на границе завернули российскую артистку
Оккупанты назвали единственный способ обеспечить Крым пресной водой
Украина закончила расследование государственных измен Аксенова, Поклонской и Ко
Последние новости
01:59
Африка получит приоритет в распределении вакцин от G7 — ВОЗ
01:19
Кулеба: Главное препятствие на пути к ПДЧ для Украины — нежелание отправлять сигнал РФ
00:37
Байден об Украине: Может вступить в НАТО, если одолеет коррупцию
23:58
Украина летом выйдет на 220 тысяч прививок в сутки – Ляшко
23:45
На Донбассе подорвались двое военных
23:17
Чехия с июля разрешит культурные события с участием до 5000 человек
22:46
Пьяный боевик расстрелял своих товарищей. Назвали украинский диверсией
22:06
Новости экономики: арбитраж против "Газпрома", сокращения в УЗ
21:54
Зарплату до $1 тысячи подняли директорам всех львовских школ
21:42
Шмыгаль ошибся в заявлении о том, что Украина стала "зеленой" по ковид-критериям ЕС
Все новости...