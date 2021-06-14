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Оккупанты не пускают абитуриентов учиться на свободную территорию: ОГП начал расследование

Понедельник, 14 июня 2021, 12:15
Оккупанты не пускают абитуриентов учиться на свободную территорию: ОГП начал расследование

В образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" сообщают о случаях запрета оккупантами пересекать КПВВ абитуриентам, которые хотят учиться на подконтрольной украинской власти территории.

Источник: пресс-служба МОН, Офис генпрокурора

Дословно: "В образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" поступают обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечения КПВВ лицам, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины и изъявили желание учиться в учебных заведениях на территории, подконтрольной украинской власти".

Детали: МОН осуждает действия оккупантов и подчеркивает недопущении нарушений прав детей свободно выбирать учебное заведение.

Министерство образования просит пограничников не применять к абитуриентам с оккупированных территорий мер админвлияния.

Поступающие из ВОТ должны лично подавать заявление в ЗВО для вступления через образовательные центры.

В поступающих, как правило, отсутствуют документы, что делает невозможной подачу заявлений электронными средствами связи.

О проблемах, которые возникают у абитуриентов с ВОТ при попытке вступить в учреждения образования на свободной территории страны, просят сообщать на номера образовательных центров "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина".

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по этому факту.

Установлено, что оккупанты в Донецкой области ограничивают перемещения несовершеннолетних на подконтрольную правительству территорию.

Фактически единственной возможностью въезда и выезда на подконтрольную территорию детей, которые достигли 14-летнего возраста, но не успели получить паспорт гражданина Украины, является оформление документов образца РФ или так называемых паспортов псевдореспублик.

МОН сообщает, что в пределах компетенции принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить возможность гражданам с оккупированных территорий вступать в учебные заведения Украины.

Также МОН рассмотрит вопрос о продлении сроков вступительной кампании для лиц с ВОТ на места госзаказа.

В этом году образовательные центры для вступления лиц с ВОТ в начали свою работу 7 июня.

Узнать больше: "Мы учили язык, но скрывали это". Как ученики с оккупации вступают в вузы и почему в этом нет "измены"

Напомним: 

  • В 2020 году более 2000 абитуриентов из оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей вступили в украинские вузы.

Украинская правда

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Темы: КрымДонбассобразованиеОРДЛО
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