Оккупанты не пускают абитуриентов учиться на свободную территорию: ОГП начал расследование
В образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" сообщают о случаях запрета оккупантами пересекать КПВВ абитуриентам, которые хотят учиться на подконтрольной украинской власти территории.
Источник: пресс-служба МОН, Офис генпрокурора
Дословно: "В образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" поступают обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечения КПВВ лицам, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины и изъявили желание учиться в учебных заведениях на территории, подконтрольной украинской власти".
Детали: МОН осуждает действия оккупантов и подчеркивает недопущении нарушений прав детей свободно выбирать учебное заведение.
Министерство образования просит пограничников не применять к абитуриентам с оккупированных территорий мер админвлияния.
Поступающие из ВОТ должны лично подавать заявление в ЗВО для вступления через образовательные центры.
В поступающих, как правило, отсутствуют документы, что делает невозможной подачу заявлений электронными средствами связи.
О проблемах, которые возникают у абитуриентов с ВОТ при попытке вступить в учреждения образования на свободной территории страны, просят сообщать на номера образовательных центров "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина".
Офис генпрокурора начал досудебное расследование по этому факту.
Установлено, что оккупанты в Донецкой области ограничивают перемещения несовершеннолетних на подконтрольную правительству территорию.
Фактически единственной возможностью въезда и выезда на подконтрольную территорию детей, которые достигли 14-летнего возраста, но не успели получить паспорт гражданина Украины, является оформление документов образца РФ или так называемых паспортов псевдореспублик.
МОН сообщает, что в пределах компетенции принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить возможность гражданам с оккупированных территорий вступать в учебные заведения Украины.
Также МОН рассмотрит вопрос о продлении сроков вступительной кампании для лиц с ВОТ на места госзаказа.
В этом году образовательные центры для вступления лиц с ВОТ в начали свою работу 7 июня.
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Напомним:
- В 2020 году более 2000 абитуриентов из оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей вступили в украинские вузы.