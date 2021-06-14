Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд оправдал экс-нардепа, которого обвиняли в махинациях с компенсациями

Понедельник, 14 июня 2021, 13:03
Суд оправдал экс-нардепа, которого обвиняли в махинациях с компенсациями

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего народного депутата Руслана Сольвар, который скрыл собственное жилье и получил компенсацию за проживание в гостинице "Киев".

Источник: пресс-служба САП

Детали: 14 июня ВАКС оправдал народного депутата VIII созыва, который обвинялся в незаконном получении компенсации на расходы по найму номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья (ч. 2 ст. 364 УК).

Источники в САП отметили, что речь идет о бывшем нардепе от фракции БПП Руслана Сольвара.

САП не согласен с решением суда и после получения полного текста решения подаст апелляционную жалобу в апелляционную палату ВАКС.

В САП сообщают, что нардеп скрыл получение в наследство квартиры в столице и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из госбюджета ему незаконно уплатили 361,5 тыс. гривен компенсаций.

Предыстория:

  • Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 года после публикаций в СМИ.
  • 18 декабря 2019 года Руслану Сольвару сообщили о подозрении.
  • В работе НАБУ несколько эпизодов аналогичных злоупотреблений народных депутатов прошлого созыва: в частности, Максима Полякова и Дмитрия Колесникова.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционная прокуратураВерховная РадаАнтикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
10 млн залога Трубицына взыскали в доход государства
НАБУ и САП разоблачили схему с топливом на "Укрспирте" на 55 миллионов
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: