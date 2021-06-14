Суд оправдал экс-нардепа, которого обвиняли в махинациях с компенсациями

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего народного депутата Руслана Сольвар, который скрыл собственное жилье и получил компенсацию за проживание в гостинице "Киев".

Источник: пресс-служба САП

Детали: 14 июня ВАКС оправдал народного депутата VIII созыва, который обвинялся в незаконном получении компенсации на расходы по найму номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья (ч. 2 ст. 364 УК).

Источники в САП отметили, что речь идет о бывшем нардепе от фракции БПП Руслана Сольвара.

САП не согласен с решением суда и после получения полного текста решения подаст апелляционную жалобу в апелляционную палату ВАКС.

В САП сообщают, что нардеп скрыл получение в наследство квартиры в столице и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из госбюджета ему незаконно уплатили 361,5 тыс. гривен компенсаций.

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