Суд оправдал экс-нардепа, которого обвиняли в махинациях с компенсациями
Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего народного депутата Руслана Сольвар, который скрыл собственное жилье и получил компенсацию за проживание в гостинице "Киев".
Источник: пресс-служба САП
Детали: 14 июня ВАКС оправдал народного депутата VIII созыва, который обвинялся в незаконном получении компенсации на расходы по найму номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья (ч. 2 ст. 364 УК).
Источники в САП отметили, что речь идет о бывшем нардепе от фракции БПП Руслана Сольвара.
САП не согласен с решением суда и после получения полного текста решения подаст апелляционную жалобу в апелляционную палату ВАКС.
В САП сообщают, что нардеп скрыл получение в наследство квартиры в столице и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из госбюджета ему незаконно уплатили 361,5 тыс. гривен компенсаций.
Предыстория:
- Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 года после публикаций в СМИ.
- 18 декабря 2019 года Руслану Сольвару сообщили о подозрении.
- В работе НАБУ несколько эпизодов аналогичных злоупотреблений народных депутатов прошлого созыва: в частности, Максима Полякова и Дмитрия Колесникова.