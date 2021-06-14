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В мережі опублікували дані про рідну мову в Україні

Понеділок, 14 червня 2021, 13:58

Дані щодо рідної мови громадян у 2001 році з деталізацією до рівня районів, громад і населених пунктів можна переглянути завдяки інтерактивного інструменту.

Джерело: повідомлення Центру суспільних даних

Деталі: Працівники центру опублікували дані, які можна переглянути одразу на мапі України. Вони були зібрані після того, як у 2012 році був прийнятий закон "Про засади державної мовної політики" (так званий "закон Ківалова-Колесніченка"), згідно з яким для надання мові статусу регіональної було б достатньо, щоб її носії становили 10% населення відповідної області, міста чи району.

Після цього, Держстат був зобов’язаний опублікувати ці дані.

На карті України за замовчуванням показано частку осіб, які під час перепису у 2001 році вказали, що їхня рідна мова — українська. Чим темніший колір, тим вища частка осіб цією мовою у громаді.

Якщо натиснути на громаду, з’явиться детальна розкладка по усім рідним мовам для всіх населених пунктів, що у 2001 році були на території цієї громади.

Для великих міст можна побачити розбивку за районами.

 

Дослівно: "Ми вирішил... и представити ці надзвичайно детальні дані у вигляді інтерактивного інструменту — об’єднавши усі населені пункти, для яких у 2001 році були зібрані дані щодо рідної мови громадян, — за новими об’єднаними територіальними громадами (ОТГ).

Важливо зазначити, що коли можуть бути більш свіжі та актуальні дані — невідомо. Навіть якщо перепис проведуть у 2022 році, то до публікації даних може пройти ще багато років. Або ж такі детальні дані Держстатом не будуть опубліковані ніколи (більш реалістичний варіант, насправді…). Так, між переписом і публікацією даних, що лежать в основі нашої візуалізації — пройшло більше 10 років".

Українська правда
Теми: мова


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