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В сети опубликовали детальные данные о родном языке в Украине

Понедельник, 14 июня 2021, 13:58
В сети опубликовали детальные данные о родном языке в Украине

Данные о родном языке граждан в 2001 году с детализацией до уровня районов, общин и населенных пунктов можно посмотреть благодаря интерактивному инструменту.

Источник: сообщение Центра общественных данных

Детали: Работники центра опубликовали данные, которые можно просмотреть сразу на карте Украины.

Они были собраны после того, как в 2012 году был принят закон "Об основах государственной языковой политики" (так называемый "закон Кивалова-Колесниченко"), согласно которому для придания языку статуса регионального было бы достаточно, чтобы его носители составляли 10% населения соответствующей области, города или района.

После этого, Госстат обязан был опубликовать эти данные.

На карте Украины по умолчанию показано долю лиц, которые во время переписи в 2001 году указали, что их родной язык - украинский. Чем темнее цвет, тем выше доля лиц на этом языке в обществе.

Если нажать на общину, появится подробная раскладка по всем родным языкам для всех населенных пунктах, которые в 2001 году были на территории этой общины.

Для больших городов можно увидеть разбивку по районам.

 

Дословно: "Мы решили... представить эти чрезвычайно подробные данные в виде интерактивного инструмента - объединив все населенные пункты, для которых в 2001 году были собраны данные о родном языке граждан - по новым объединенным территориальным общинам (ОТГ).

Важно отметить, что когда могут быть более свежие и актуальные данные - неизвестно. Даже если перепись проведут в 2022 году, то до публикации данных может пройти еще много лет. Или же такие подробные данные Госстатом не будут опубликованы никогда (более реалистичный вариант, на самом деле ...). Так, между переписью и публикацией данных, лежащих в основе нашей визуализации - прошло более 10 лет".

"Украинская правда" в Threads

Темы: язык
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