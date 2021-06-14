Россия проведет военные учения возле границы с Украиной

Россия начала тактические учения в Воронежской области, где будут задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики Миг-31.

Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на Западный военный округ РФ

Детали: В учениях примут участие Ленинградская армия Военно-воздушных сил РФ и силы Противовоздушной обороны.

Во время маневров экипажи бомбардировщиков нанесут ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника на полигоне Западного военного округа.

Также во время учений экипажи бомбардировщиков под прикрытием истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поднимутся в небо с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях. Они якобы должны провести разведку и поразить наземные цели – укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника.

Напомним: