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Россия проведет военные учения возле границы с Украиной

Понедельник, 14 июня 2021, 16:32

Россия начала тактические учения в Воронежской области, где будут задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики Миг-31.

Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на Западный военный округ РФ

Детали: В учениях примут участие Ленинградская армия Военно-воздушных сил РФ и силы Противовоздушной обороны.

Во время маневров экипажи бомбардировщиков нанесут ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника на полигоне Западного военного округа.

Также во время учений экипажи бомбардировщиков под прикрытием истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поднимутся в небо с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях. Они якобы должны провести разведку и поразить наземные цели – укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника.

Напомним:

  • В марте и апреле сообщалось, что Россия стянула к украинским границам значительное количество войск. В Москве тогда отвечали, что проводят военные учения и имеют право перебрасывать войска внутри страны как угодно.
  • Однако с 23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим начинать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
  • В то же время сообщалось, что Россия оставила у границы Украины десятки тысяч военнослужащих и оружие после недавнего отвода части своих войск.

Темы: Росcияграница


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