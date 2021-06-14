Россия проведет военные учения возле границы с Украиной
Россия начала тактические учения в Воронежской области, где будут задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики Миг-31.
Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на Западный военный округ РФ
Детали: В учениях примут участие Ленинградская армия Военно-воздушных сил РФ и силы Противовоздушной обороны.
Во время маневров экипажи бомбардировщиков нанесут ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника на полигоне Западного военного округа.
Также во время учений экипажи бомбардировщиков под прикрытием истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поднимутся в небо с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях. Они якобы должны провести разведку и поразить наземные цели – укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника.
Напомним:
- В марте и апреле сообщалось, что Россия стянула к украинским границам значительное количество войск. В Москве тогда отвечали, что проводят военные учения и имеют право перебрасывать войска внутри страны как угодно.
- Однако с 23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим начинать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
- В то же время сообщалось, что Россия оставила у границы Украины десятки тысяч военнослужащих и оружие после недавнего отвода части своих войск.