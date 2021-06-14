На прессекретаря Зеленського розглядають дві кандидатури – джерела

В Офісі президента на посаду прес-секретаря Володимира Зеленського розглядають дві кандидатури.

Джерело: співрозмовники "Української правди", наближені до ОПУ.

Деталі: Один зі співрозмовників уточнив, що на посаду речника президента розглядають речника МЗС Олега Ніколенка та ведучого телеканалу "Україна 24" Сергія Никифорова.

У той же час інший співрозмовник УП підтвердив, що на позицію прес-секретаря президента розглядають дві кандидатури, але заперечив, що мова йде саме про Ніколенка та Никифорова.

"Так, справді розглядаємо двох. Але зараз кандидати інші", – зазначило джерело в ОПУ.

Близькі до ОПУ народні депутати так само описали приблизний портрет, якого прес-секретаря шукають на Банковій.

Пряма мова: "Для Офісу важливо, щоб людина не гралася в політику, не була самостійною, не "ляпала" зайвого, озвучувала узгоджені меседжі без імпровізації, не залазила у кулуарщину і в побудову власного бренду. Щоб людина була вихованою, вміла коректно поводити себе з медіа і розуміла, як у співпрацювати з журналістами".

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