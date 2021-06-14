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На пресс-секретаря Зеленского рассматривают две кандидатуры - источники

Понедельник, 14 июня 2021, 17:16
На пресс-секретаря Зеленского рассматривают две кандидатуры - источники

В Офисе президента на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского рассматривают две кандидатуры.

Источник: собеседники "Украинской правды", приближенные к ОПУ.

Детали: Один из собеседников уточнил, что на должность спикера президента рассматривают спикера МИД Олега Николенко и ведущего телеканала "Украина 24" Сергея Никифорова.

В то же время другой собеседник УП подтвердил, что на позицию пресс-секретаря президента рассматривают две кандидатуры, но отрицал, что речь идет именно о Николенко и Никифорове.

"Да, действительно рассматриваем двух. Но сейчас кандидаты другие", - отметил источник в ОПУ.

Близкие к ОПУ народные депутаты так же описали примерный портрет, которого пресс-секретаря ищут на Банковой.

Прямая речь: "Для Офиса важно, чтобы человек не играл в политику, не был самостоятельным, не "ляпал" лишнего, озвучивал согласованные месседжи без импровизации, а не влезал в кулуарщину и в построение собственного бренда. Чтобы человек был воспитанным, умел корректно вести себя с медиа и понимал, как в сотрудничать с журналистами".

Предыстория:

  • 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.
  • 14 мая в Офисе президента сообщили, что имеют длинный список кандидатов на должность пресс-секретаря президента Украины.

Украинская правда

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Темы: Офис президента
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