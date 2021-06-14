Зеленский жалеет, что не встретился с Байденом до его саммита с Путиным

Глава государства Владимир Зеленский жалеет, что не встретился с лидером США Джо Байденом до его запланированной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Зеленский в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, которого цитирует AFP, Офис президента

Детали: Зеленский напомнил, что во время телефонного разговора с Байденом получил приглашение посетить с визитом США в конце июля. Во время встречи он надеется обсудить вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, экономическую поддержку, а также ситуацию с безопасностью на востоке страны.

Президент разочарован, что не встретился с Байденом до саммита с Путиным.

Прямая речь Зеленского: Было бы лучше провести эту встречу до саммита двух президентов (Байдена и Путина - ред.).

Предыстория:

Белый дом сообщил, что 16 июня в Женеве Джо Байден и Владимир Путин обсудят"весь спектр насущных вопросов", поскольку США стремятся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях с Россией.

Байден и Путин провели13 апреля телефонный разговор, во время которого на первый план вышла идея проведения саммита. Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора, в частности, об Украине.

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