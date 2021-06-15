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Африка получит приоритет в распределении вакцин от G7 — ВОЗ

Вторник, 15 июня 2021, 01:59
Африка получит приоритет в распределении вакцин от G7 — ВОЗ

Африка получит приоритет в распределении вакцин против COVID-19, выделенных странами G7.

Источник: Брюс Ейлвард, старший советник ВОЗ и координатор акселератора ACT (доступа к инструментам COVID-19), которого цитирует The Guardian

Прямая речь: "Африка является одним из наиболее уязвимых и недостаточно обслуживаемых (регионов), поэтому приоритет будет отдан дозам, которые должны быть доставлены ... на африканский континент".

Детали: Как отмечается, количество доз, доставленных в Африку, будет определено в ближайшие недели.

Что предшествовало: 13 июня лидеры стран G7 на саммите в Британии согласились распределить 2,3 млрд доз вакцин среди развивающихся стран, к концу 2022 года.

Предыстория:

  • Только 1% из 1,3 миллиарда вакцин, введенных во всем мире, был введен в Африке.
  • На континент прибыли только 28 млн доз - это менее 2% населения континента - в то время как в некоторых богатых странах привили гораздо больше, чем половина населения.
  • Африке потребуется не менее 20 млн доз AstraZeneca в течение следующих шести недель, чтобы сделать вторые прививки всем тем, кто получил первую дозу. Кроме того, необходимы еще 200 млн доз одобренных вакцин, чтобы на континенте могли вакцинировать 10% своего населения до сентября.

Темы: вакцинацияАфрика
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