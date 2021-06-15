Африка получит приоритет в распределении вакцин от G7 — ВОЗ

Африка получит приоритет в распределении вакцин против COVID-19, выделенных странами G7.

Источник: Брюс Ейлвард, старший советник ВОЗ и координатор акселератора ACT (доступа к инструментам COVID-19), которого цитирует The Guardian

Прямая речь: "Африка является одним из наиболее уязвимых и недостаточно обслуживаемых (регионов), поэтому приоритет будет отдан дозам, которые должны быть доставлены ... на африканский континент".

Детали: Как отмечается, количество доз, доставленных в Африку, будет определено в ближайшие недели.

Что предшествовало: 13 июня лидеры стран G7 на саммите в Британии согласились распределить 2,3 млрд доз вакцин среди развивающихся стран, к концу 2022 года.

Предыстория: