Байден про Путіна: Гідний супротивник

Президент США Джо Байден сказав, що президент РФ Володимир Путін є "гідним супротивником" - за два дні до зустрічі з Путіним у Женеві.

Джерело: Politico

Пряма мова: "Він (Путін) розумний. Він крутий… І я виявив, що він, як говорили, коли я грав в м'яч, - гідний супротивник".

Деталі: Коли Байдена запитали, чи вважає він Путіна вбивцею, як він раніше говорив, Байден розсміявся на кілька секунд.

Водночас, Байден сказав, що коли йому поставили питання про Путіна в ефірі, він відповів чесно.

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