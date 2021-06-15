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Байден про Путіна: Гідний супротивник

Вівторок, 15 червня 2021, 03:41

Президент США Джо Байден сказав, що президент РФ Володимир Путін є "гідним супротивником" - за два дні до зустрічі з Путіним у Женеві.

Джерело: Politico

Пряма мова: "Він (Путін) розумний. Він крутий… І я виявив, що він, як говорили, коли я грав в м'яч, - гідний супротивник".

Деталі: Коли Байдена запитали, чи вважає він Путіна вбивцею, як він раніше говорив, Байден розсміявся на кілька секунд.

Водночас, Байден сказав, що коли йому поставили питання про Путіна в ефірі, він відповів чесно.

Передісторія:

  • Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін домовилися зустрітися 16 червня в Женеві.
  • У Білому домі повідомили, що Путін і Байден обговорять "весь спектр нагальних питань". У Кремлі заявили, що планується "обговорити стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів".

Теми: БайденПутін


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