Байден о Путине: Достойный противник
Вторник, 15 июня 2021, 03:41
Президент США Джо Байден сказал, что президент РФ Владимир Путин является "достойным противником" - за два дня до встречи с Путиным в Женеве.
Источник: Politico
Прямая речь: "Он (Путин) умный. Он крутой... И я обнаружил, что он, как говорили, когда я играл в мяч, - достойный противник".
Детали: Когда Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей, как он ранее говорил, Байден рассмеялся на несколько секунд.
В то же время, Байден сказал, что когда ему задали вопрос о Путине в эфире, он ответил честно.
Предыстория:
- Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин договорились встретиться 16 июня в Женеве.
- В Белом доме сообщили, что Путин и Байден обсудят "весь спектр насущных вопросов". В Кремле заявили, что планируется "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".