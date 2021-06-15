Байден о Путине: Достойный противник

Президент США Джо Байден сказал, что президент РФ Владимир Путин является "достойным противником" - за два дня до встречи с Путиным в Женеве.

Источник: Politico

Прямая речь: "Он (Путин) умный. Он крутой... И я обнаружил, что он, как говорили, когда я играл в мяч, - достойный противник".

Детали: Когда Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей, как он ранее говорил, Байден рассмеялся на несколько секунд.

В то же время, Байден сказал, что когда ему задали вопрос о Путине в эфире, он ответил честно.

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