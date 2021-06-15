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Байден о Путине: Достойный противник

Вторник, 15 июня 2021, 03:41

Президент США Джо Байден сказал, что президент РФ Владимир Путин является "достойным противником" - за два дня до встречи с Путиным в Женеве.

Источник: Politico

Прямая речь: "Он (Путин) умный. Он крутой... И я обнаружил, что он, как говорили, когда я играл в мяч, - достойный противник".

Детали: Когда Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей, как он ранее говорил, Байден рассмеялся на несколько секунд.

В то же время, Байден сказал, что когда ему задали вопрос о Путине в эфире, он ответил честно.

Предыстория:

  • Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин договорились встретиться 16 июня в Женеве.
  • В Белом доме сообщили, что Путин и Байден обсудят "весь спектр насущных вопросов". В Кремле заявили, что планируется "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

Темы: БайденПутин


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