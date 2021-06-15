Медведчук поскаржився на Україну в ЄСПЛ – нардеп

Кум Путіна глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на "незаконні дії української влади".

Джерело: соратник Медведчука нардеп Ренат Кузьмін

Деталі: Відзначається, що Медведчук звинуватив українську владу в політичній мотивації його кримінального переслідування, в грубому порушенні права на справедливий суд, а також в порушенні права на свободу і особисту недоторканність.

На думку Кузміна, "справа може бути розглянута в пріоритетному порядку, а значить, рішення довго чекати не доведеться".

До свого повідомлення Кузьмін додав фото формуляра заяви до ЄСПЛ і квитанцію за відправлену в Страсбург кореспонденцію.

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