Медведчук поскаржився на Україну в ЄСПЛ – нардеп
Вівторок, 15 червня 2021, 09:27
Кум Путіна глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на "незаконні дії української влади".
Джерело: соратник Медведчука нардеп Ренат Кузьмін
Деталі: Відзначається, що Медведчук звинуватив українську владу в політичній мотивації його кримінального переслідування, в грубому порушенні права на справедливий суд, а також в порушенні права на свободу і особисту недоторканність.
На думку Кузміна, "справа може бути розглянута в пріоритетному порядку, а значить, рішення довго чекати не доведеться".
До свого повідомлення Кузьмін додав фото формуляра заяви до ЄСПЛ і квитанцію за відправлену в Страсбург кореспонденцію.
Передісторія:
- 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ).
- В СБУ наголосили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором". Досудове розслідування триває.
- 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій контролю.
Українська правда