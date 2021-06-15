Медведчук пожаловался на Украину в ЕСПЧ – нардеп

Кум Путина глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на "незаконные действия украинской власти".

Источник: соратник Медведчука нардеп Ренат Кузьмин

Детали: Отмечается, что Медведчук обвинил украинские власти в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

По мнению Кузмина, "дело может быть рассмотрено в приоритетном порядке, а значит, решения долго ждать не придётся".

К своему сообщению Кузьмин присовокупил фото формуляра заявления в ЕСПЧ и квитанцию за отправленную в Страсбург корреспонденцию.

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