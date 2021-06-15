Медведчук пожаловался на Украину в ЕСПЧ – нардеп
Вторник, 15 июня 2021, 09:27
Кум Путина глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на "незаконные действия украинской власти".
Источник: соратник Медведчука нардеп Ренат Кузьмин
Детали: Отмечается, что Медведчук обвинил украинские власти в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.
По мнению Кузмина, "дело может быть рассмотрено в приоритетном порядке, а значит, решения долго ждать не придётся".
К своему сообщению Кузьмин присовокупил фото формуляра заявления в ЕСПЧ и квитанцию за отправленную в Страсбург корреспонденцию.
Предыстория:
- 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
- В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
- 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство контроля.
Украинская правда