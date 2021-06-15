В НАЗК заперечили вплив США на вимогу скасувати призначення Вітренка

В Національному агентстві із запобігання корупції заперечують вплив, зокрема США, на винесення припису щодо скасування призначення на посаду голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Джерело: голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю для УП

Пряма мова: "Це рішення Національного агентства, яке грунтується на його внутрішній експертизі і вимогах закону. Ні з ким консультацій НАЗК з цього приводу не проводило...

Під час участі у Генеральній асамблеї ООН я мав зустрічі з представниками департаменту юстиції США, де досягнення України в сфері запобігання корупції були дуже високо оцінені. Питань щодо перевірки, яка стосувалась "Нафтогазу", на жодній з цих зустрічей не піднімалась...

Ми не отримували від жодного з наших міжнародних партнерів жодних звернень щодо "Нафтогазу".

Деталі: Новіков наголошує, що агенство оцінювало лише документи, які отримало від "Нафтогазу", Міністерства енергетики та секретаріату Кабміну.

Він додав, що жодного конфлікту інтересів під час перевірки виявлено не було, проте закон забороняє особі, яка ухвалювала рішення щодо підприємства, керувати ним впродовж року після звільнення.

За словами Новікова, перебування його в США на Генасамблеї ООН та винесення припису не пов’язані, оскільки його винесли після того, як отримали та перевірили відповідні документи.

Що передувало: 15 червня в НАЗК повідомили, що розпорядження Кабінету міністрів про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" та контракт з ним мають бути скасовані як незаконні.

Сам Вітренко назвав припис НАЗК незаконним і упередженим і заявив, що оскаржуватиме його у суді.

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