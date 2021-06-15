В НАПК отрицают влияние США на требование отменить назначение Витренко

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции отрицают влияние, в частности США, на вынесение предписания об отмене назначения на должность главы "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Источник: председатель НАПК Александр Новиков в интервью УП

Прямая речь: "Это решение Национального агентства, которое основывается на его внутренней экспертизе и требованиях. Ни с кем консультаций НАПК по этому поводу не проводило ...

Во время участия в Генеральной ассамблее ООН я встречался с представителями департамента юстиции США, где достижения Украины в сфере предотвращения коррупции были очень высоко оценены. Вопросов по проверке, которая касалась "Нафтогаза", ни на одной из этих встреч не поднималось ...

Мы не получали ни от одного из наших международных партнеров никаких обращений по "Нафтогазу".

Детали: Новиков отмечает, что агентство оценивало только документы, которые получило от "Нафтогаза", Министерства энергетики и секретариата Кабмина.

Он добавил, что никакого конфликта интересов при проверке выявлено не было, однако закон запрещает лицу, что принимало решения в отношении предприятия, управлять им в течение года после увольнения.

По словам Новикова, пребывания его в США на Генассамблее ООН и вынесения предписания не связаны, поскольку его вынесли после того, как получили и проверили соответствующие документы.

Что предшествовало: 15 июня в НАПК сообщили, что распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Сам Витренко назвал предписание НАПК незаконным и предвзятым и заявил, что будет обжаловать его в суде.

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Почему это важно: На прошлой неделе Новиков находился с визитом в США. И упомянутое предписание появилось сразу после его возвращения домой. По данным источников "Украинской правды", Штаты заняли очень жесткую позицию относительно "Нафтогаза", а также относительно реформы корпоративного управления, с первого дня назначения Витренко. Этот вопрос поднимался и на встрече Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Собеседники УП отмечали, что в Офисе президента были убеждены, что проблему с назначением Витренко уладили, и "она не представляет угрозы".

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