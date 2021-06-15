"Ми орієнтуємось на оцінку громадян України, а не міжнародних партнерів". Голова НАЗК Новіков про вимогу звільнити Вітренка

15 червня Національне агентство з питань запобігання корупції, яке слідкує, аби чиновники не порушували антикорупційні закони, заявило, що знайшло порушення у призначенні Юрія Вітренка головою правління державного "Нафтогазу".

Він отримав посаду за рішенням уряду ще 28 квітня. У НАЗК кажуть: не мав права. Мовляв, працюючи раніше заступником міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо "Нафтогазу". А за законом, посадовці після звільнення з держслужби ще протягом року не мають брати участь у керівництві компаніями, на які впливали, будучи чиновниками.

НАЗК вимагає скасувати призначення Вітренка та розірвати договір із ним. Це унікальне рішення для України. Тим більше – для органу, який є менш помітним за інших колег-антикорупціонерів і рідко привертає до себе стільки уваги.

Голова НАЗК Олександр Новіков, чиє ім’я стоїть під приписом на ім’я Кабміну та прем’єра Дениса Шмигаля, нещодавно повернувся зі Сполучених Штатів Америки. Там він брав участь у Спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН проти корупції.

Новіков зустрічався, зокрема, з президентом Генасамблеї Волканом Бозкіром, заступниками помічників генпрокурора та держсекретаря США, обговорював співпрацю та обмін інформацією.

За даними "Української правди", з першого дня призначення Вітренка США в комунікації з Україною зайняли доволі жорстку позицію стосовно "Нафтогазу", а також щодо реформи корпоративного управління.

Це питання піднімалось і на зустрічі президента Володимира Зеленського з держсекретарем Штатів Ентоні Блінкеном. Співрозмовники УП в Офісі президента були переконані, що проблему з призначенням Вітренка владнали, і вона вже "не становить загрози".

Але після повернення Новікова із США претензії до кадрових рішень в "Нафтогазі" виникли вже не в міжнародних партнерів, а всередині країни.

"Українська правда" запитала голову НАЗК про те, як готувалось рішення щодо Вітренка, чи впливали на нього американці, а також про місце геополітики у боротьбі з корупцією.

Реклама:

– Пане Олександре, припис стосовно призначення Вітренка – це ваше самостійне рішення? Чи мали на нього вплив представники інших відомств або держав? Чи радились ви з кимось?

– Це рішення Національного агентства, яке грунтується на його внутрішній експертизі і вимогах закону. Ні з ким консультацій НАЗК з цього приводу не проводило.

– За нашими даними, США, звідки ви нещодавно повернулись, зайняли жорстку позицію щодо "Нафтогазу", і це питання порушували, зокрема, на зустрічі Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Чи вам відома позиція Штатів з цього приводу? Чи хтось з їхніх представників передавав вам свої побажання, поради?

– Під час участі у Генеральній асамблеї ООН я мав зустрічі з представниками департаменту юстиції США, де досягнення України в сфері запобігання корупції були дуже високо оцінені. Питань щодо перевірки, яка стосувалась "Нафтогазу", на жодній з цих зустрічей не піднімалось.

Новіков: НАЗК є органом, який орієнтується на оцінку громадян України, а не на оцінку міжнародних партнерів Фото: УП

– Але так чи інакше ваш припис потрапив в ту тему, навколо якої в української влади і представників США був конфлікт. Минулої осені ви говорили нам в інтерв’ю, що "позиція НАЗК – вигравати, не вв'язуючись у битву". Зараз ви, схоже, все ж стаєте учасником битви. Не боїтесь стати інструментом у ній?

– НАЗК дійсно є інструментом, але інструментом виконання закону в Україні. Півгодини тому я брав участь у форумі "Україна без олігархів". Досягнути того, щоб Україна була цивілізованою державою, де виконується закон, можна лише встановивши правила і їх дотримуючись. Це є те, про що сьогодні казав і голова уряду, і президент. І НАЗК керується виключно законом.

Читайте також: Новий керівник НАЗК Новіков: Позиція НАЗК – вигравати, не вв'язуючись у битву

– Тоді питання про закон. Закон каже, що припис можна виносити керівнику органу. Ваш припис зараз винесений кому? Прем’єру? Кабміну як установі? Хто адресат?

– Кабінету міністрів.

– Але Кабінет міністрів не є керівником органу.

– Керівником Кабінету міністрів є прем’єр-міністр.

– Наскільки я пам’ятаю, вже була аналогічна історія зі звільненням викривача корупції з "Енергоатому". Тоді ви теж винесли припис Шмигалю…

– Так, дивіться. Ми вносили і припис по "Енергоатому", і припис по "Нафтогазу" Кабінету міністрів України. Звичайно, керівником Кабінету міністрів є прем’єр-міністр України. Тут немає ніякої невідповідності.

Реклама:

– Прем’єр-міністр керує міністрами? Уряд – це ж колегіальний орган, яким чином прем’єр керує міністрами?

– Ну це в регламенті Кабінету міністрів записано, що розпорядження і постанови Кабінету міністрів приймають колегіально на засіданні уряду шляхом голосування.

– Якщо цей припис не виконають, ви готові складати протокол і йти до суду? І на кого це буде протокол?

– Так, закон передбачає, що ми йдемо до суду і оскаржуємо відповідні розпорядженні уряду. Але ми сподіваємося, що уряд виконає цей припис, тому що сьогодні буквально і президент, і прем’єр казали, що для того, щоб побороти олігархів, треба дотримуватись правил.

Цей припис якраз про дотримання правил. Ми сподіваємось, що уряд не може в один день зайняти дві протилежні позиції, інакше він покаже всім фінансово-промисловим групам, що припис можна не виконувати.

Новіков: Ми сподіваємось, що уряд не може в один день зайняти дві протилежні позиції, інакше він покаже всім фінансово-промисловим групам, що припис можна не виконувати

– Наскільки я знаю, минулого разу, коли ви склали протокол за "Енергоатом", Кабмін не став публічно вам опонувати, але вони не погодились з тим, що Шмигаль є керівником уряду.

– У минулу середу уряд виконав припис НАЗК і розпочав службове розслідування відносно керівника "Енергоатому". У вас застаріла інформація.

– Так, я це теж пам’ятаю. Але вони зробили це невчасно. Припис винесли на початку березня, а розслідування почали у червні. Скільки в законі передбачено днів на виконання вашого припису?

– Десять днів передбачено.

– І ви не пішли до суду через ці 10 днів, у березні.

– Вони не пішли до суду, і ми не пішли до суду. Тому що регламент Кабінету міністрів передбачає тривалу процедуру відповідного розпорядження Кабінету міністрів. Уряд готував це розпорядження, Міністерство економіки узгоджувало з Міністерством енергетики, Міністерством юстиції. Тому у НАЗК не було підстав піти до суду. Уряд виконав припис.

– Поясню, чому стільки питань до процедури. Через те, що ці приписи викликають сумніви і запитання, виникає враження, що такі ваші рішення є скоріше політичними чи репутаційними. І це вже не вперше за вашу каденцію. Наприклад, такими ж репутаційними здаються протокол на президента або скасування закупівель, які вам здались корупційними.

Наскільки для вас важлива оцінка суспільства? І чи готові ви заради неї нехтувати, наприклад, зваженістю і відносинами з політиками?

– Дуже прикро, що таке поважне видання вважає виконання закону якимось політичним актом. Виконання закону в країні – і це наша функція, яка записана в законі "Про запобігання корупції" – має бути правилом для всіх. І ми маємо формувати нульову толерантність до корупції.

Звичайно, оцінка суспільства є важливою для всіх державних органів, тому що ми знаємо про низький рівень довіри до державних інституцій. А низький рівень довіри до державних інституцій – це низький рівень довіри і до економіки України, і до інвестицій.

Тому нашою свідомою політикою, НАЗК і всіх органів державної влади, має бути підняття рівня довіри громадян до державних інституцій.

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Клуб "Української правди" – майже як Гугл, але краще, бо по той бік екрана відповідь на ваше запитання шукатимуть незалежні журналісти, а головне – живі люди. Це можливість активно, а не пасивно реалізувати право на інформацію. Соня Лукашова, журналістка УП Приєднатись

– А оцінка міжнародних партнерів? Все-таки своїм призначенням ви завдячуєте, в тому числі, їм.

– Ми не орієнтуємося... НАЗК є органом, який орієнтується на оцінку громадян України, а не на оцінку міжнародних партнерів. Ми вважаємо, що воля громадян України має вирішальне значення для державних інституцій.

– Повертаючись до випадку з Вітренком. Ви зважували позицію міжнародних партнерів у цій історії?

– Не зважували. Ми не отримували від жодного з наших міжнародних партнерів жодних звернень щодо "Нафтогазу".

Ми цінювали лише документи. Ми отримували відповідні документи від самого "Нафтогазу". Потім нам Міністерство енергетики надало документи, секретаріат Кабінету міністрів.

Хочу звернути увагу на один цікавий факт. До нас надійшло багато звернень, навіть від самого уряду, з двох питань. По-перше, це порушення обмежень при призначенні керівника "Нафтогазу", і друге – щодо його конфлікту інтересів при прийнятті рішень щодо "Нафтогазу".

Так от – для того, щоб ви просто зрозуміли, наскільки ми об’єктивні – ми не встановили жодного конфлікту інтересів у діяльності Юрія Вітренка. Але, на жаль, закон забороняє особі, яка ухвалювала рішення щодо підприємства, керувати ним впродовж року після звільнення.

Новіков: Нашою свідомою політикою, НАЗК і всіх органів державної влади, має бути підняття рівня довіри громадян до державних інституцій

– Те, що припис з’явився після вашого повернення із США, це співпадіння? Минуло вже більше ніж 1,5 місяця після призначення Вітренка...

– Мене два тижні не було в Україні, я був в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН. Секретаріат Кабінету міністрів якраз за цей час надав нам усі документи, що дозволило завершити перевірку. Це ніяким чином непов’язані речі.

– Вам була відома позиція Офісу президента і Кабміну стосовно перевірки чи припису, який ви плануєте винести? Ви з ними говорили про це?

– Я повідомляв представникам Кабінету міністрів і Офісу президента ще за місяць до цього припису про те, що НАЗК прийме об’єктивне рішення за результатами цієї перевірки, яким би воно не було. Буде воно свідчити про те, що ми не встановили порушень, чи будуть порушення – ми відреагуємо. Я про це місяць тому казав представникам уряду й Офісу.

– І як вони реагували?

– З розумінням. Тому що я впевнений, що і уряд, і Офіс президента зацікавлені у дотриманні виконання законів України, адже тільки так і президент, і уряд зможуть реалізувати свою програму.

Тобто якщо уряд і президент є прикладом виконання правил, тільки в такому випадку влада зможе реалізовуватись.

Реклама:

– Зараз, уже після припису, хтось з Кабміну чи Офісу президента доносив свою позицію, може, непублічно?

– Я тільки публічну позицію бачив "Нафтогазу" і міністра юстиції (вони пообіцяли оскаржити припис у суді – УП).

– Вам особисто не передавали?

– Я був щойно на форумі "Україна 30", присвяченому Україні без олігархів. Ми спілкувались з прем’єром, питання припису не обговорювали.

– Ви не переживаєте, що такі рішення, які зараз викликають питання чи сумніви, можуть обернутись проти вас, коли ви станете незручним для влади?

– НАЗК у своїй діяльності керується принципом, що у нас немає порядку денного крім того, який ми публічно доводимо до кожного. Я впевнений, що це найкраща позиція для органу, який покликаний змінювати правила гри. А саме тому у наших діях не може бути сумніву – ні в уряду, ні в інших суб’єктів влади.

Новіков: Тільки зробивши боротьбу з корупцією, яка по суті є транснаціональним явищем, геополітичною, ми виконаємо нашу внутрішню функцію.

– Чи має українська боротьба з корупцією, у вашому розумінні, геополітичну спрямованість? Чи потрібно НАЗК та іншим антикорупційним органам мати в цьому напрямку політичну позицію?

– Я впевнений в цьому. Якщо ви подивитесь мій виступ два тижні тому на Генеральній асамблеї ООН, ви зрозумієте, що у нас саме така спрямованість і є. В Україні на сьогодні сформована найкраща в світі система антикорупційних органів. Тобто повний цикл антикорупційних органів.

НАЗК, яке має має зробити так, щоб у НАБУ не було роботи (сміється), запобігати корупції, змінюючи правила. НАБУ, яке є незалежним і має розслідувати високопосадову корупцію. Антикорупційна прокуратура – на жаль, зараз не маємо антикорупційного прокурора – яка має підтримувати обвинувачення в таких справах. Антикорупційний суд, який уже довів свою ефективність – десятки вироків з реальним позбавленням волі, у тому числі, суддям.

Крім того, найкращі у світі ІТ-інструменти. Це Prozorro, це "Дія", це реєстр декларацій, це реєстр звітів політичних партій, який також, як і реєстр декларацій, автоматично зможе перевіряти звіти.

Реклама:

У нас найкращі антикорупційні інструменти. Я особисто з президентом Генеральної асамблеї ООН обговорював ці питання, з президентом групи держав-учасників Конвенції проти корупції, з Офісом ООН з питань наркотиків і злочинності. Про те, щоб Україна могла поділитись своїми напрацюваннями з точки зору ІТ-інструментів запобігання і боротьби корупції з іншими країнами. І ми зараз перебуваємо в процесі перемовин з відповідними інституціями ООН і інших країн.

Чому ми хочемо, щоб наші ІТ-інструменти запобігання корупції стали міжнародним технологічним стандартом? Тому що тоді ми убезпечимо їх в Україні від постійних нападок. Як ви знаєте, із закону про Prozorro намагаються постійно вилучити якихось суб’єктів публічних закупівель і постійно вносять зміни, які можуть руйнувати реєстр декларацій.

Це наша свідома політика. Тільки зробивши боротьбу з корупцією, яка по суті є транснаціональним явищем, геополітичною, ми виконаємо нашу внутрішню функцію.

– Чи ви готові заради іміджу, в тому числі, геополітичного, десь поступитись або процедурами, або трохи законом? Заради іміджу та репутації, вашої та органу?

– НАЗК ніколи не поступається законом. Ми не готові поступатись законом.

Розмовляла Соня Лукашова, УП