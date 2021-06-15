Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Безпілотник окупантів перетнув лінію розмежування на Донбасі

Вівторок, 15 червня 2021, 18:05

Від початку доби 15 червня на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, в тому числі запуск БПЛА "Орлан-3М" російського виробництва для проведення відеозйомки.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Південне ворог застосував протитанковий ракетний комплекс".

Деталі: На Луганщині зафіксували проліт БПЛА типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. Зазначається, що він був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо: 14 червня внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Група смерті" Євро-2020: Португалія та Франція стартують з перемог

Зустріч Байдена з Путіним триватиме 5 годин, без робочого обіду – Білий дім

оновленоЗеленський звільнив дитячого омбудсмена

Новини 15 червня: присяга Вірастюка, реакція на рішення НАТО

відеоЄрмак, його заступник та нардепи їздять на номерах прикриття – ЗМІ

"1+1" відповів партії Порошенка: "ЄС" чим далі стає схожим на "ОПЗЖ"

Усі новини...
Донбас
Окупанти закривають заклади освіти на Донбасі
МЗС: Росія погрожує повним закриттям місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні
Окупанти вісім разів порушували “тишу” на Донбасі, українські військові стріляли у відповідь
Останні новини
02:46
Ізраїль завдав авіаударів по Cектору Гази
02:00
В Афганістані вбили п'ятеро вакцинаторів від поліомієліту
01:13
Transparency International: Пандемія призвела до загострення корупції в усьому ЄС
00:26
Шкільний вчитель переміг на президентських виборах у Перу
23:55
"Група смерті" Євро-2020: Португалія та Франція стартують з перемог
23:40
Роналду побив декілька історичних рекордів на Євро
22:53
Зустріч Байдена з Путіним триватиме 5 годин, без робочого обіду – Білий дім
22:32
ЄС та США пообіцяли підтримувати Україну та домовилися разом реагувати на дії РФ
21:57
Новини економіки: податкова амністія, НАЗК про призначення Вітренка
21:38
оновленоЗеленський звільнив дитячого омбудсмена
Усі новини...