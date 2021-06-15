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Безпілотник окупантів перетнув лінію розмежування на Донбасі

Вівторок, 15 червня 2021, 18:05
Безпілотник окупантів перетнув лінію розмежування на Донбасі

Від початку доби 15 червня на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, в тому числі запуск БПЛА "Орлан-3М" російського виробництва для проведення відеозйомки.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Південне ворог застосував протитанковий ракетний комплекс".

Деталі: На Луганщині зафіксували проліт БПЛА типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. Зазначається, що він був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо: 14 червня внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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