Безпілотник окупантів перетнув лінію розмежування на Донбасі

Від початку доби 15 червня на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, в тому числі запуск БПЛА "Орлан-3М" російського виробництва для проведення відеозйомки.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Південне ворог застосував протитанковий ракетний комплекс".

Деталі: На Луганщині зафіксували проліт БПЛА типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. Зазначається, що він був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо: 14 червня внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.