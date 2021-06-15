Безпілотник окупантів перетнув лінію розмежування на Донбасі
Від початку доби 15 червня на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, в тому числі запуск БПЛА "Орлан-3М" російського виробництва для проведення відеозйомки.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Південне ворог застосував протитанковий ракетний комплекс".
Деталі: На Луганщині зафіксували проліт БПЛА типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. Зазначається, що він був вчасно подавлений засобами РЕБ.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо: 14 червня внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.