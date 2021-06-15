Беспилотник оккупантов пересек линию разграничения на Донбассе

С начала суток 15 июня на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, в том числе запуск БПЛА "Орлан-3М" российского производства для проведения видеосъемки.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Южное враг применил противотанковый ракетный комплекс".

Детали: На Луганщине зафиксировали пролет БПЛА типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. Отмечается, что он был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним: 14 июня в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения.