Єрмак, його заступник та нардепи їздять на номерах прикриття – ЗМІ

Журналісти Bihus Info оприлюднили розслідування, в якому йдеться, що низка посадовців та наближених осіб їздять на номерах прикриття.

Джерело: Bihus Info

Деталі: У розслідуванні йдеться, що голова Офісу президента Андрій Єрмак їздить на номерному знаку зареєстрованим за Мерседесом, а не за його Тойотою, а номери авто його заступника Кирила Тимошенка взагалі за жодним транспортним засобом не зареєстровані.

Перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір теж нібито їздить на номерах прикриття.

Журналісти зазначають, що син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова теж має номери прикриття, а також бізнес-партнер цієї родини Ігор Котвіцький має підробні номери.

Номери авто нардепа "Слуги народу" Андрія Клочка зареєстровані за іншим авто, заявляють розслідувачі. А у нардепа "ОПЗЖ" Іллі Киви є Ленд Крузер, у якого регулярно змінюються номери – і усі вони, за словами журналістів, неіснуючі.

Журналісти пояснюють, що якщо камери зафіксують перевищення швидкості машин з фейковими номерами, то такі водії штраф не отримають, оскільки вони не прив’язані до своїх власників. Також зазначається, що за законом номери прикриття мають право лише правоохоронці, держохорона і ті, кого вони охороняють.

Журалісти надіслали запит до головного сервісного центру, де зібрали усі номери з розслідування, щоб перевірити, чи дійсно вони несправжні. Там цю інформацію підтвердили.