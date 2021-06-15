Ермак, его заместитель и нардепы ездят на номерах прикрытия – СМИ

Журналисты Bihus Info обнародовали расследование, в котором говорится, что ряд чиновников и приближенных лиц ездят на номерах прикрытия.

Источник: Bihus Info

Детали: В расследовании говорится, что председатель Офиса президента Андрей Ермак ездит на номерном знаке зарегистрированным за Мерседесом, а не за его Тойотой, а номера авто его заместителя Кирилла Тимошенко вообще ни по одному транспортным средством не зарегистрированы.

Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир тоже якобы ездит на номерах прикрытия.

Журналисты отмечают, что сын министра внутренних дел Арсена Авакова тоже имеет номера прикрытия, а также бизнес-партнер семьи Игорь Котвицкий имеет поддельные номера.

Номера авто нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко зарегистрированы за другим авто, заявляют расследователи. А у нардепа "ОПЗЖ" Ильи Киви есть Ленд Крузер, у которого регулярно меняются номера - и все они, по словам журналистов, несуществующие.

Журналисты объясняют, что если камеры зафиксируют превышение скорости машин с фейковыми номерами, то такие водители штраф не получат, поскольку они не привязаны к своим владельцам. Также отмечается, что по закону номера прикрытия имеют право только правоохранители, госохрана и те, кого они охраняют.