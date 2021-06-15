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"Група смерті" Євро-2020: Португалія та Франція стартують з перемог

Вівторок, 15 червня 2021, 23:55
Група смерті Євро-2020: Португалія та Франція стартують з перемог

Збірна Франції у першому турі чемпіонату Європи з футболу переграла команду Німеччини, Португалія здолала угорців.

Джерело: трансляція поєдинків

Деталі: Матчі пройшли у вівторок 15 червня у німецькому Мюнхені та угорському Будапешті.

Перший тайм битви грандів на Євро-2020 чемпіони світу виграли і за рахунком, і за моментами. У Бундестім не було жодного удару у площину воріт. У Франції ще до забитого м`яча був момент у Кіліана Мбаппе, але на місці виявився Мануель Нойєр.

На 20 хвилині Франція повела в рахунку. Після прострілу з флангу від Люка Ернандеса Матс Хуммельс зрізав м`яча у власні ворота, оформивши автогол. Німеччина в атаці не виглядала агресивною, і були лише удари повз ворота без загостренення у штрафному майданчику суперника.

Другий тайм німецька команда краще, але Франція однаково мала більше моментів біля воріт Нойєра. На старті заключної 45-хвилинки в Німеччині найбільш реальний момент зрівняти рахунок. Втім після удару Сержа Гнабрі з метрів 12 м`яч пролетів трохи вище поперечки воріт.

Мав нагоду Адрієн Рабьо зробити рахунок 2:0, але після його удару м`яч поцілив у штангу воріт. Двічі французи ще забивали у другому таймі, але голи Мбаппе та Каріма Бензема були скасовані через положення поза грою, що чітко показав ВАР.

У додані шість хвилин до основного часу німці до останнього билися біля штрафного майданчика Франції, але завершального удару так і не завдали.

В іншому матчі групи F Португалія зуміла за останні 15 хвилин розгромити Угорщину з рахунком 3:0. Дубль у цій зустрічі оформив Кріштану Роналду. З 11 м`ячами Роналду став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи, обійшовши Мішеля Платіні, в якого було де`вять голів.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: футбол
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