Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Группа смерти" Евро-2020: Португалия и Франция стартуют с побед

Вторник, 15 июня 2021, 23:55

Сборная Франции в первом туре чемпионата Европы по футболу минимально переиграла команду Германии, Португалия одолела венгров.

Источник: трансляция поединков

Детали: Матчи прошли во вторник 15 июня в немецком Мюнхене и венгерском Будапеште

Первый тайм битвы грандов на Евро-2020 чемпионы мира выиграли и по счету, и по моментам. У Бундестим не было ни одного удара в створ ворот. У Франции еще до забитого мяча был момент в Килиана Мбаппе, но на месте оказался Мануэль Нойер.

На 20 минуте Франция повела в счете. После прострела с фланга от Люка Эрнандеса Матс Хуммельс срезал мяч в собственные ворота, оформив автогол. Германия в атаке не выглядела агрессивной, и были только удары мимо ворот без загостренення в штрафной соперника.

Второй тайм немецкая команда лучше, но Франция все равно имела больше моментов у ворот Нойера. На старте заключительной 45-минутки у Германии был наиболее реальный момент сравнять счет. Впрочем после удара Сержа Гнабри метров с 12-ти мяч пролетел чуть выше перекладины ворот.

Имел возможность Адриен Рабьо сделать счет 2: 0, но после его удара мяч попал в штангу ворот. Дважды французы еще забивали во втором тайме, но голы Мбаппе и Карима Бензема были отменены из-за положения вне игры, которые четко показал ВАР.

В добавленные шесть минут к основному времени немцы до последнего сражались у штрафной Франции, но завершающий удар так и не нанесли.

В другом матче группы F Португалия сумела за последние 15 минут разгромить Венгрию со счетом 3:0. Дубль в этой встрече оформил Криштану Роналду. С 11-ю мячами Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, обойдя Мишеля Платини, у которого было девять голов.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЕС утвердил санкции против режима Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair

Словения опять объявила об окончании эпидемии коронавируса

Половина "Голоса" объявила недоверие руководителю фракции и создала себе объединение

У Путина отреагировали на заявление Байдена о перспективе членства Украины в НАТО

Тысячу больных COVID обнаружили за сутки в Украине, привили 62,5 тысячи человек

Главные новости вторника и ночи: Израиль и сектор Газа, Вирастюк

Все новости...
футбол
Роналду побил несколько исторических рекордов на Евро
Евро-2020: футболист, у которого во время игры остановилось сердце, обратился к болельщикам
"Ребята нашли в себе силы прессинговать" – Шевченко об игре сборной Украины с Нидерландами
Последние новости
11:31
В Украину заглянет западноевропейская жара
11:26
ЕС утвердил санкции против режима Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair
11:13
В Киеве немного выросло количество новых случаев COVID, но выздоровлений в разы больше
11:13
На Волынской таможни обнаружили контрабанду на 600 тысяч долларов
10:56
Депутатов в Раде прививают против COVID-19 вакциной Pfizer
10:50
Словения опять объявила об окончании эпидемии коронавируса
10:41
Половина "Голоса" объявила недоверие руководителю фракции и создала себе объединение
10:27
фотоВ Женеве устроили антипутинскую акцию протеста
10:23
В 2021 году на борьбу с коронавирусом Украина использовала 19 миллиардов
10:17
инфографика Партии за прошлый год собрали 2 миллиарда гривен – Честно
Все новости...