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"Группа смерти" Евро-2020: Португалия и Франция стартуют с побед

Вторник, 15 июня 2021, 23:55
Группа смерти Евро-2020: Португалия и Франция стартуют с побед

Сборная Франции в первом туре чемпионата Европы по футболу минимально переиграла команду Германии, Португалия одолела венгров.

Источник: трансляция поединков

Детали: Матчи прошли во вторник 15 июня в немецком Мюнхене и венгерском Будапеште

Первый тайм битвы грандов на Евро-2020 чемпионы мира выиграли и по счету, и по моментам. У Бундестим не было ни одного удара в створ ворот. У Франции еще до забитого мяча был момент в Килиана Мбаппе, но на месте оказался Мануэль Нойер.

На 20 минуте Франция повела в счете. После прострела с фланга от Люка Эрнандеса Матс Хуммельс срезал мяч в собственные ворота, оформив автогол. Германия в атаке не выглядела агрессивной, и были только удары мимо ворот без загостренення в штрафной соперника.

Второй тайм немецкая команда лучше, но Франция все равно имела больше моментов у ворот Нойера. На старте заключительной 45-минутки у Германии был наиболее реальный момент сравнять счет. Впрочем после удара Сержа Гнабри метров с 12-ти мяч пролетел чуть выше перекладины ворот.

Имел возможность Адриен Рабьо сделать счет 2: 0, но после его удара мяч попал в штангу ворот. Дважды французы еще забивали во втором тайме, но голы Мбаппе и Карима Бензема были отменены из-за положения вне игры, которые четко показал ВАР.

В добавленные шесть минут к основному времени немцы до последнего сражались у штрафной Франции, но завершающий удар так и не нанесли.

В другом матче группы F Португалия сумела за последние 15 минут разгромить Венгрию со счетом 3:0. Дубль в этой встрече оформил Криштану Роналду. С 11-ю мячами Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, обойдя Мишеля Платини, у которого было девять голов.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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