Шмигаль попередив, що припиняти вакцинацію на свята не можна
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що свята не можуть стати на заваді вакцинації від коронавірусу і закликав місцеву владу знайти спосіб працювати центрам вакцинації на наступних вихідних у звичайному режимі.
Джерело: засідання Кабміну 16 червня
Пряма мова: "Вакцинація набирає обертів. Уже працює більше 50 центрів вакцинації по всій країні. Зараз вийшли на 50 тисяч щеплень щодня і будемо прискорюватися.
Закликаємо місцеву владу, владу Києва проаналізувати можливості системи і на наступних вихідних працювати у звичному режимі. Зрозуміло, що у нас 2 вихідні і обидва святкові дні, але потрібно вакцинувати якомога більше людей.
Вихідні або святкові дні не мають стати на заваді і кількість провакцинованих людей має зростати".
Деталі: У неділю 20 червня в Україні відзначають День медика, а 28 червня - День Конституції.
Що було раніше: У столиці перенесли масову вакцинацію від COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру з 19-20 червня на четвер-п'ятницю 17-18 червня в зв'язку з майбутніми святами.
Киянам, котрі раніш записалися в системі на 19-20 червня, запропонують перенести вакцинацію на 17-18 червня або скасувати запис.
Щодо скасування вакцинації на вихідні 26 і 27 червня в КМДА повідомлять після 22 червня.
Що передувало:
- 9 червня медичний портал для пацієнтів Helsi.me запустив попередній запис на вакцинацію від COVID-19 у Києві до Міжнародного виставкового центру.
- За вихідні 12-13 червня на базі МВЦ зробили 6410 щеплень.