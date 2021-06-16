Шмигаль попередив, що припиняти вакцинацію на свята не можна

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що свята не можуть стати на заваді вакцинації від коронавірусу і закликав місцеву владу знайти спосіб працювати центрам вакцинації на наступних вихідних у звичайному режимі.

Джерело: засідання Кабміну 16 червня

Пряма мова: "Вакцинація набирає обертів. Уже працює більше 50 центрів вакцинації по всій країні. Зараз вийшли на 50 тисяч щеплень щодня і будемо прискорюватися.

Закликаємо місцеву владу, владу Києва проаналізувати можливості системи і на наступних вихідних працювати у звичному режимі. Зрозуміло, що у нас 2 вихідні і обидва святкові дні, але потрібно вакцинувати якомога більше людей.

Вихідні або святкові дні не мають стати на заваді і кількість провакцинованих людей має зростати".

Деталі: У неділю 20 червня в Україні відзначають День медика, а 28 червня - День Конституції.

Що було раніше: У столиці перенесли масову вакцинацію від COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру з 19-20 червня на четвер-п'ятницю 17-18 червня в зв'язку з майбутніми святами.

Киянам, котрі раніш записалися в системі на 19-20 червня, запропонують перенести вакцинацію на 17-18 червня або скасувати запис.

Щодо скасування вакцинації на вихідні 26 і 27 червня в КМДА повідомлять після 22 червня.

Що передувало: