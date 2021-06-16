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Шмыгаль предупредил, что прекращать вакцинацию на праздники нельзя

Среда, 16 июня 2021, 13:49
Шмыгаль предупредил, что прекращать вакцинацию на праздники нельзя

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что праздники не могут помешать вакцинации от коронавируса и призвал местные власти найти способ работать центрам вакцинации на следующих выходных в обычном режиме.

Источник: заседание Кабмина 16 июня

Прямая речь: "Вакцинация набирает обороты. Уже работает более 50 центров вакцинации по всей стране. Сейчас вышли на 50 000 прививок ежедневно и будем ускоряться.

Призываем местную власть, власть Киева проанализировать возможности системы и на следующих выходных работать в обычном режиме. Понятно, что у нас 2 выходных и оба праздничные дни, но нужно вакцинировать как можно больше людей.

Выходные или праздничные дни не должны стать помехой и количество провакцинированных людей должно расти".

Детали: В воскресенье 20 июня в Украине отмечают День медика, а 28 июня - День Конституции. 

Что было раньше: В столице перенесли массовую вакцинацию от COVID-19 на базе Международного выставочного центра с 19-20 июня на четверг-пятницу 17-18 июня в связи с предстоящими праздниками.

Киевлянам, которые раньше записались в системе на 19-20 июня, предложат перенести вакцинацию на 17-18 июня или отменить запись.

Об отмене вакцинации на выходные 26 и 27 июня в КГГА сообщат после 22 июня.

Что предшествовало:

  • 9 июня медицинский портал для пациентов Helsi.me запустил предварительную запись на вакцинацию от COVID-19 в Киеве в Международном выставочном центре.
  • За выходные 12-13 июня на базе МВЦ сделали 6410 прививок.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияКабинет министровШмыгаль
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