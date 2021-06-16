Данілов пригрозив меру Миколаєва через магазин російської мережі. Той відповів

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич не розуміє, яким чином місцева влада може заборонити імовірне відновлення роботи магазину Mere, який є проектом власників російської мережі дискаунтерів "Світлофор".

Джерело: Місцеве видання "НикВести", яке цитує мера Миколаєва

Пряма мова Сенкевича: "Відверто кажучи, я коли прочитав цю новину, був трохи здивований. Наскільки я розумію, наша держава рухається в напрямку дерегуляції бізнесу та всіх економічних відносин в нашій країні.

В даному конкретному випадку, я не розумію, де міський голова і депутати міської ради в процесі, який називається "Відкриття магазину". Є українська юридична особа, є площі, тобто об'єкт нерухомості, зареєстрований на українське обличчя.

Напевно, міський голова разом з усім міською радою ніяк не може вплинути на роботу даного закладу, ні на його відкриття, ні на його контроль".

"Мені здається, що секретар РНБО сказав це, просто швидко відповідаючи на питання журналіста".

Деталі: Він зазначив, що цією ситуацією повинні займатися профільні органи державної виконавчої влади, зокрема: ДАБІ, прокуратура, податкова, Держспоживслужба.

Що цьому передувало: 14 червня стало відомо, що до кінця місяця мережа Mere (проєкт власників російської мережі дискаунтерів "Світлофор") планує відновити роботу свого магазину в Миколаєві, який був закритий у 2020 році, також у планах - відкриття 40 магазинів по Україні до кінця року.

Пізніше на полях форуму "Україна 30" секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що вихід російської мережі супермаркетів на український ринок неможливий. Він сказав, що цьому повинна протистояти місцева влада Миколаєва, інакше до неї будуть застосовані "заходи".