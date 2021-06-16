Данилов пригрозил мэру Николаева через магазин российской сети. Тот ответил

Мэр Николаева Александр Сенкевич не понимает, каким образом местная власть может запретить вероятно возобновление работы магазина Mere, который является проектом владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор".

Источник: Местное издание "НикВести", которое цитирует мэра Николаева

Прямая речь Сенкевича: "Откровенно говоря, я когда прочитал эту новость, был немного удивлен. Насколько я понимаю, наше государство движется в направлении дерегуляции бизнеса и всех экономических отношений в нашей стране.

В данном конкретном случае, я не понимаю, где городской голова и депутаты городского совета в процессе, который называется "Открытие магазина".

Есть украинское юридическое лицо, есть площади, есть объект недвижимости, зарегистрирован на украинское лицо. Наверное, городской голова вместе со всем городским советом никак не может повлиять на работу данного заведения, ни на его открытие, ни на его контроль".

"Мне кажется, что секретарь СНБО сказал это, просто быстро отвечая на вопрос журналиста".

Детали: Сенкевич отметил, что этой ситуацией должны заниматься профильные органы государственной исполнительной власти, в частности: ГАСК, прокуратура, налоговая, Держспоживслужба.

Что этому предшествовало: 14 июня стало известно, что до конца месяца сеть Mere (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году, также в планах - открытие 40 магазинов по Украине до конца года.

Позже на полях форума "Украина 30" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что выход российской сети супермаркетов на украинский рынок невозможен. Он сказал, что этому должны противостоять местные власти Николаева, иначе к ним будут применены "меры".