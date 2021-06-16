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Російський президент переконує, що всю опозицію в РФ фінансують США

Середа, 16 червня 2021, 19:31
Російський президент переконує, що всю опозицію в РФ фінансують США

Президент Росії Володимир Путін вважає, що опозицію в РФ фінансують Сполучені Штати Америки, оскільки там начебто є закон про допомогу окремим політичним організаціям на території Росії. 

Джерело: Путін на пресконференції після зустрічі із президентом США Джо Байденом

Пряма мова: "США прийняли закон, згідно з яким США оголосили про те, що будуть підтримувати певні політичні організації в Росії. У той же час, оголосили РФ ворогом. Публічно сказали про те, що будуть стримувати розвиток Росії. Питання: які ж організації політичні повинні підтримувати США в Росії, якщо вони при цьому ще їм і платять.

Ясно, що ми оголосили їх іноземними агентами. Це не припиняє їх діяльність. І та організація, про яку ви сказали (ФБК Олексія Навального – УП) публічно закликала до масових заворушень, публічно залучала до вуличні заходів неповнолітніх і публічно давала інструкції про те, як готувати "коктейлі Молотова".

Деталі: Путін додав, що не допустить, щоб в Росії відбувались такі ж події, як в США, коли штурмували Капітолій.

Передісторія:

  • В листопаді 2019 року Верхня палата парламенту Росії схвалила законопроєкт, за яким "іноземними агентами" вважаються всі, хто поширює матеріали ЗМІ-іноагентів або бере участь у створенні таких матеріалів.
  • Реєстр іноЗМІ веде Мін'юст Росії. Кого включати чи виключати з реєстру, вирішує Мін'юст за погодженням із Міністерством закордонних справ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінопозиціяРосія
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