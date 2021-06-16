Російський президент переконує, що всю опозицію в РФ фінансують США
Президент Росії Володимир Путін вважає, що опозицію в РФ фінансують Сполучені Штати Америки, оскільки там начебто є закон про допомогу окремим політичним організаціям на території Росії.
Джерело: Путін на пресконференції після зустрічі із президентом США Джо Байденом
Пряма мова: "США прийняли закон, згідно з яким США оголосили про те, що будуть підтримувати певні політичні організації в Росії. У той же час, оголосили РФ ворогом. Публічно сказали про те, що будуть стримувати розвиток Росії. Питання: які ж організації політичні повинні підтримувати США в Росії, якщо вони при цьому ще їм і платять.
Ясно, що ми оголосили їх іноземними агентами. Це не припиняє їх діяльність. І та організація, про яку ви сказали (ФБК Олексія Навального – УП) публічно закликала до масових заворушень, публічно залучала до вуличні заходів неповнолітніх і публічно давала інструкції про те, як готувати "коктейлі Молотова".
Деталі: Путін додав, що не допустить, щоб в Росії відбувались такі ж події, як в США, коли штурмували Капітолій.
Передісторія:
- В листопаді 2019 року Верхня палата парламенту Росії схвалила законопроєкт, за яким "іноземними агентами" вважаються всі, хто поширює матеріали ЗМІ-іноагентів або бере участь у створенні таких матеріалів.
- Реєстр іноЗМІ веде Мін'юст Росії. Кого включати чи виключати з реєстру, вирішує Мін'юст за погодженням із Міністерством закордонних справ.