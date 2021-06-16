Российский президент убеждает, что всю оппозицию в РФ финансируют США

Президент России Владимир Путин считает, что оппозицию в РФ финансируют США, поскольку там вроде есть закон о помощи отдельным политическим организациям на территории России.

Источник: Путин на пресс конференции после встречи с президентом США Джо Байденом

Прямая речь: "США приняли закон, согласно которому США объявили о том, что будут поддерживать определенные политические организации в России. В то же время, объявили РФ врагом. Публично сказали о том, что будут сдерживать развитие России. Вопрос: какие же организации политические должны поддерживать США в России, если они при этом еще им и платить.

Ясно, что мы объявили их иностранными агентами. Это не прекращает их деятельность. И та организация, о которой вы сказали (ФБК Алексея Навального – УП) публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекла в уличные мероприятия несовершеннолетних и публично давала инструкции о том, как готовить "коктейли Молотова".

Детали: Путин добавил, что не допустит, чтобы в России происходили такие же события, как в США, когда штурмовали Капитолий.

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