Путін прокоментував умови Навального у в'язниці

Президент РФ Володимир Путін заявив, що умови утримання в колонії опозиціонера Олексія Навального нічим не відрізняються від тих, в яких знаходяться інші ув'язнені.

Джерело: Путін в інтерв'ю телеканалу NBC

Пряма мова: "До нього (Навального) застосовуються ті ж заходи, що і до решти. Ні в чому не гірші, ніж по відношенню до інших, хто знаходиться у в'язниці".

Деталі: Відзначається, що Путін повів себе зухвало, коли його запитали, чи було "збігом" те, що за останні роки вбили кількох його політичних суперників.

"У нас немає такої звички вбивати кого-небудь", - сказав Путін, коли його запитали, чи наказував він убити Навального.

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