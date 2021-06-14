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Путін прокоментував умови Навального у в'язниці

Понеділок, 14 червня 2021, 15:03
Путін прокоментував умови Навального у в'язниці

Президент РФ Володимир Путін заявив, що умови утримання в колонії опозиціонера Олексія Навального нічим не відрізняються від тих, в яких знаходяться інші ув'язнені.

Джерело: Путін в інтерв'ю телеканалу NBC

Пряма мова: "До нього (Навального) застосовуються ті ж заходи, що і до решти. Ні в чому не гірші, ніж по відношенню до інших, хто знаходиться у в'язниці".

Деталі: Відзначається, що Путін повів себе зухвало, коли його запитали, чи було "збігом" те, що за останні роки вбили кількох його політичних суперників.

"У нас немає такої звички вбивати кого-небудь", - сказав Путін, коли його запитали, чи наказував він убити Навального.

Передісторія: 

  • Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у комуНавального врятували в німецькій клініці Charité.
  • 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше".
  • 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше". У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих перевищила тисячу людей.
  • Пізніше проти Навального відкрили ще три кримінальні справи, а Мосміськсуд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "Штаби Навального" екстремістськими організаціями.

Українська правда

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Теми: ПутінНавальнийв'язниця
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