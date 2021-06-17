Доба на Донбасі: окупанти 9 разів гатили по позиціях ЗСУ
За добу 16 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні російські найманці 9 разів порушували режим припинення вогню, з початку поточної доби – один раз.
Джерело: Ранкове зведення штабу ООС
Деталі: Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка окупанти двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Зайцевого, Талаківки та Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Новгородського противник обстрілював українських захисників із озброєння БМП-1 і ручних протитанкових гранатометів.
Біля Луганського російські найманці вели прицільний вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Позиції ЗСУ неподалік Новотошківського ворог обстріляв з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення.
Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.
Станом на 7 годину ранку 17 червня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.