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Доба на Донбасі: окупанти 9 разів гатили по позиціях ЗСУ

Четвер, 17 червня 2021, 07:42

За добу 16 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні російські найманці 9 разів порушували режим припинення вогню, з початку поточної доби – один раз.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка окупанти двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Зайцевого, Талаківки та Новоселівки ворог відкривав вогонь з  мінометів 82-го калібру.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського противник обстрілював українських захисників із озброєння БМП-1 і ручних протитанкових гранатометів.

Біля Луганського російські найманці вели прицільний вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Позиції ЗСУ неподалік Новотошківського ворог обстріляв з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення.

Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Станом на 7 годину ранку 17 червня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасівійна


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