Сутки на Донбассе: оккупанты 9 раз били по позициям ВСУ
За сутки 16 июня в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные российские наемники 9 раз нарушали режим прекращения огня, с начала текущих суток - один раз.
Источник: Утренняя сводка штаба ООС
Детали: В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка оккупанты дважды обстреливали украинские позиции с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Зайцевого, Талаковки и Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
В районе Водяного, что на Приазовьи, оккупанты вели огонь с автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новгородского противник обстреливал украинских защитников с вооружения БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов.
У Луганского российские наемники вели прицельный огонь с автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Позиции ВСУ неподалеку Новотошковское враг обстрелял из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.
Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.
По состоянию на 7:00 утра 17 июня со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Вблизи Песков противник вел огонь из минометов 120-го калибра.