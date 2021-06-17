Сутки на Донбассе: оккупанты 9 раз били по позициям ВСУ

За сутки 16 июня в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные российские наемники 9 раз нарушали режим прекращения огня, с начала текущих суток - один раз.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка оккупанты дважды обстреливали украинские позиции с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Зайцевого, Талаковки и Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В районе Водяного, что на Приазовьи, оккупанты вели огонь с автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского противник обстреливал украинских защитников с вооружения БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов.

У Луганского российские наемники вели прицельный огонь с автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ВСУ неподалеку Новотошковское враг обстрелял из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.

Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 17 июня со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Песков противник вел огонь из минометов 120-го калибра.