Рекорд вакцинації: 76,5 тисяч щеплень за добу зробили в Україні

16 червня в Україні проти COVID-19 щепили 76 538 людей: першу дозу вакцини отримали 50 818 людей, другу дозу – 25 720 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: Попередній максимум щеплень за день був 29 квітня, коли в Україні зробили 73 376 щеплень проти коронавірусу, майже всі першою дозою.

Протягом останньої доби працювали 679 мобільних бригад та 933 пункти вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 594 083 осіб, із них 1 594 081 людина отримали першу дозу, 313 604 особи повністю імунізовані (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого проведено 1 907 685 щеплень.

Станом на 15 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 702 205 людей.

Нагадаємо: На початку квітня голова МОЗ заявив про наміри пришвидшити темпи вакцинації проти коронавірусу й коронавірусної хвороби і забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП