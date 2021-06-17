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Рекорд вакцинации: 76,5 тысяч прививок за сутки сделали в Украине

Четверг, 17 июня 2021, 08:55
Рекорд вакцинации: 76,5 тысяч прививок за сутки сделали в Украине
УП

16 июня в Украине против COVID-19 привили 76 538 человек: первую дозу вакцины получили 50 818 человек, вторую дозу – 25 720 человек.

Источник: МОЗ

Детали: Предыдущий максимум прививок за день был 29 апреля, когда в Украине сделали 73 376 прививок против коронавируса,почти все первой дозой.

За последние сутки работали 679 мобильных бригад и 933 пункта вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 1 594 083 человек, из них 1 594 081 человек получили первую дозу, 313 604 лица полностью иммунизированы (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 1 907 685 прививок.

По состоянию на 15 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 702 205 человек.

Напомним: В начале апреля глава Минздрава заявил о намерениях ускорить темпы вакцинации против коронавируса и коронавирусной болезни и обеспечить возможность прививания 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019здоровьемедицина
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