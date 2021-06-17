Уряд скасував заборону на в'їзд з Індії, де вирував небезпечний штам вірусу

Кабінет міністрів скасував обмеження на в'їзд на територію України для тих, хто прибуває з Індії.

Джерело: постанова №611 від 16 червня, оприлюднена на "Урядовому порталі", коментар Держприкордонслужби УП

Деталі: Своїм рішенням уряд виключив зі своєї постанови від 9 грудня 2020 року №1236 пункт, яким заборонявся перетин кордону України іноземцями або особами без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів.

У ДПСУ "Українській правді" підтвердили цю інформацію.

Тепер на іноземців, які прибувають з Індії (за винятком певних категорій: дипломати, біженці, іноземці, які постійно проживають на території України… ред.) поширюються стандартні вимоги для в’їзду: наявність полісу страхування, негативний ПЛР-тест, або негативний експрес-тест, які проведено не більш, як за 72 години до перетинання державного кордону чи документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

Самоізоляція для українців, які прибули з Індії, скасовується.

Що було раніше: Україна з 2 травня заборонила в'їзд із Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні.

Передісторія:

31 травня Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. Виявлений у Великій Британії варіант – "Альфа", виявлений у ПАРі – "Бета", у Бразилії – "Гамма", два різновиди "індійського" штаму – "Дельта" і "Капа".

За даними ЗМІ, станом на 14 червня варіант коронавірусу "Дельта" виявили в 74 країнах. Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США.

Академія наук України прогнозувала, що нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року.

Знати більше: Чим небезпечний індійський штам COVID-19, який скоро може потрапити в Україну? Пояснення МОЗ