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Рада зробила крок до запровадження режиму paperless

Четвер, 17 червня 2021, 15:46
Рада зробила крок до запровадження режиму paperless

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг. 

Джерело: Верховна Рада у Telegram, "Слуга народу" в Telegram

Деталі: Проєктом закону пропонують ухвалити, що якщо для отримання послуги від громадянина вимагають документи або інформацію, яка міститься в національних електронних інформаційних ресурсах, то такі документи можна не подавати. У такому випадку надавач послуги, який представляє державу, самостійно отримує таку інформацію.

Окрім того, законопроєкт вперше впроваджує поняття "електронна публічна послуга". Остання прирівнюється до паперових послуг. Також встановлюються чіткі правила надання е-послуг. 

Також електронні послуги зможуть надаватись автоматично, без втручання чиновника. Зазначається, що можна буде отримати кілька послуг за однією заявою.

На законопроєкт очікує друге читання. 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявляє, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді. 

Українська правда
Теми: законодавствоВерховна Рада
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