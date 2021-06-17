Рада зробила крок до запровадження режиму paperless
Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг.
Джерело: Верховна Рада у Telegram, "Слуга народу" в Telegram
Деталі: Проєктом закону пропонують ухвалити, що якщо для отримання послуги від громадянина вимагають документи або інформацію, яка міститься в національних електронних інформаційних ресурсах, то такі документи можна не подавати. У такому випадку надавач послуги, який представляє державу, самостійно отримує таку інформацію.
Окрім того, законопроєкт вперше впроваджує поняття "електронна публічна послуга". Остання прирівнюється до паперових послуг. Також встановлюються чіткі правила надання е-послуг.
Також електронні послуги зможуть надаватись автоматично, без втручання чиновника. Зазначається, що можна буде отримати кілька послуг за однією заявою.
На законопроєкт очікує друге читання.
Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявляє, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.