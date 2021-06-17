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Рада сделала шаг к введению режима paperless

Четверг, 17 июня 2021, 15:46

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.

Источник: Верховная Рада в Telegram, "Слуга народа" в Telegram

Детали: Проектом закона предлагается принять, если для получения услуги от гражданина требуют документы или информацию, которая содержится в национальных электронных информационных ресурсах, то такие документы можно не подавать. В таком случае поставщики услуг, что представляют государство, самостоятельно получает такую ​​информацию.

Кроме того, законопроект впервые внедряет понятие "электронная публичная услуга". Последняя приравнивается к бумажным услугам. Также устанавливаются четкие правила предоставления е-услуг.

Также электронные услуги смогут предоставляться автоматически, без вмешательства чиновника. Отмечается, что можно будет получить несколько услуг по одному заявлению.

Законопроект ожидает второе чтение.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявляет, что в день 30-летия своей независимости Украины войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде.

Украинская правда
Темы: законодательствоВерховная Рада


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