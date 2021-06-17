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У Білорусі переслідують медиків, які брали участь у протестах – Amnesty International

Четвер, 17 червня 2021, 16:09
Фото amnesty.org.ua

Білоруські медики, які брали участь в антиурядових демонстраціях або публічно говорили про загибель і поранення протестувальників, зіткнулися з жорстокими репресіями з боку самопроголошеної влади.

Джерело: брифінг заступника директора Amnesty International із кампаній у регіоні Східної Європи та Центральної Азії Брюса Міллара

Пряма мова Міллара: "Білоруські медпрацівники/ці опинилися на передовій кризи прав людини, вони і надавали постраждалим протестувальникам/цям медичну допомогу, і викривали спроби влади применшити масштаби кровопролиття. Багато з них заплатили високу ціну за свою порядність, втративши засоби до існування, а в деяких випадках і свободу".

Деталі: За словами Міллара, "нетерпимість білоруської влади до мирного інакомислення підриває систему охорони здоров’я в умовах глобальної пандемії".

Він пояснив, що, попри хронічну нестачу кадрів десятки медичних працівників звільнили за критику уряду або участь у демонстраціях.

При цьому багато хто з них втратили можливість працювати в галузі медицині, а ще більше – отримували погрози.

Правозахисники наводять історії чотирьох медпрацівників, які зазнали репресій з боку режиму Олександра Лукашенка.

Одна з медпрацівниць, названа Галиною, розповіла, як лікарям постійно погрожували і не дозволяли письмово фіксувати травми протестувальників, постраждалих від рук правоохоронців.  

Галина приєдналася до протестів, але після короткочасного арешту у вересні 2020 року, адміністрація лікарні наказали їй звільнитися за власним бажанням. Вона відмовилася, і через 2 дні, по дорозі з роботи додому, її зустріли двоє чоловіків у цивільному, які пообіцяли, що її діти зникнуть, якщо вона не припинить привертати увагу.

Після цього медик звільнилась, і з того часу так і не змогла знайти нову роботу – їй відмовляють усюди.

Лікар-анестезіолог Артем Сорокін, який намагався врятувати мирного протестувальника Романа Бондаренка (помер після жорстокого побиття в міліцейській дільниці – ред.) і поділився медичним висновком з журналісткою Катериною Борисевич, отримав штраф і умовний термін за "розголошення лікарської таємниці". Борисевич за це оштрафували і засудили до 6 місяців колонії суворого режиму.

Міллар підкреслив, що уряд Лукашенка "систематично руйнує найцінніші інститути білоруського суспільства – від культурних організацій і студентських спілок до журналістської й медичної спільнот".

Він закликав світових лідерів, міжнародне спільноту і фахівців у сфері охорони здоров’я в усьому світі не ігнорувати цю ситуацію і виступити проти репресій у Білорусі.

Українська правда
Теми: Білорусьмітингимедицина


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