У Білорусі завели справу на лікаря і журналіста, які розповіли про смерть протестувальника

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти лікаря, який розповів ЗМІ про результати обстеження Романа Бондаренка, який загинув після побиття силовиками.

Джерело: Генпрокуратура РБ

Дослівно: "Діючи умисно, без службової необхідності, підозрюваний вступив в злочинну змову з представником інтернет-ресурсу (TUT.BY), якому повідомив відомості про результати медичного огляду Романа Бондаренка".

На думку співробітників прокуратури, ці дії спричинили "підвищення напруженості в суспільстві, створення атмосфери недовіри до компетентних державних органів, спонуканні громадян до агресії і протиправних дій".

У той же час TUT.BY повідомляє, що силовики обшукали квартиру їх журналістки Катерини Борисевич, яка готувала матеріал про Романа Бондаренка, забрали ноутбук, а потім відвезли її в СІЗО КДБ.

Що передувало: Після смерті Романа Бондаренко Слідчий комітет Білорусі і самопроголошений президент Олександр Лукашенко стверджували, що Бондаренко був п'яний, але неназваний лікар заявив TUT.BY, що це не відповідає дійсності.

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