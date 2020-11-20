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У Білорусі завели справу на лікаря і журналіста, які розповіли про смерть протестувальника

П'ятниця, 20 листопада 2020, 05:20
У Білорусі завели справу на лікаря і журналіста, які розповіли про смерть протестувальника
ФОТО: TUT.BY

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти лікаря, який розповів ЗМІ про результати обстеження Романа Бондаренка, який загинув після побиття силовиками.

Джерело: Генпрокуратура РБ

Дослівно: "Діючи умисно, без службової необхідності, підозрюваний вступив в злочинну змову з представником інтернет-ресурсу (TUT.BY), якому повідомив відомості про результати медичного огляду Романа Бондаренка".

На думку співробітників прокуратури, ці дії спричинили "підвищення напруженості в суспільстві, створення атмосфери недовіри до компетентних державних органів, спонуканні громадян до агресії і протиправних дій".

У той же час TUT.BY повідомляє, що силовики обшукали квартиру їх журналістки Катерини Борисевич, яка готувала матеріал про Романа Бондаренка, забрали ноутбук, а потім відвезли її в СІЗО КДБ.

Що передувало: Після смерті Романа Бондаренко Слідчий комітет Білорусі і самопроголошений президент Олександр Лукашенко стверджували, що Бондаренко був п'яний, але неназваний лікар заявив TUT.BY, що це не відповідає дійсності.

Передісторія: 

  • Пізно ввечері 12 листопада стало відомо, що в реанімації помер затриманий людьми в масках напередодні 31-річний білорус Роман Бондаренко.
  • Бондаренка схопили і кудись відвезли люди у цивільній формі та в масках, які приїхали на "Площадь перемен" в Мінську, щоб зняти біло-червоно-білі стрічки. Через півтори години його доставили в лікарню з набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субдуральними гематомами, забоями, синцями. 
  • Після повідомлення про смерть Бондаренка люди в Мінську вийшли на вулиці.
  • Європейський Союз висловив обурення через смерть Бондаренка.
  • Водночас слідчий комітет Білорусі заявив, що у 31-річного Бондаренка, який помер у четвер після побиття через конфлікт з біло-червоними стрічками, була діагностована "алкогольна інтоксикація". 

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенковбивствоцензура
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