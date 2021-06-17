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В Беларуси преследуют медиков, участвовавших в протестах – Amnesty International

Четверг, 17 июня 2021, 16:09
В Беларуси преследуют медиков, участвовавших в протестах – Amnesty International
Фото amnesty.org.ua

Белорусские медики, которые принимали участие в антиправительственных демонстрациях или публично говорили о гибели и ранения протестующих, столкнулись с жестокими репрессиями со стороны самопровозглашенной власти.

Источник: брифинг заместителя директора Amnesty International по кампаниям в регионе Восточной Европы и Центральной Азии Брюса Миллара

Прямая речь Миллара: "Белорусские медработники оказались на передовой кризиса прав человека, они и оказывали пострадавшим протестующим медицинскую помощь, и разоблачали попытки власти уменьшить масштабы кровопролития. Многие из них заплатили высокую цену за свою порядочность, потеряв средства к существованию, а в некоторых случаях и свободу".

Детали: По словам Миллара, "нетерпимость белорусских властей к мирному инакомыслию подрывает систему здравоохранения в условиях глобальной пандемии".

Он пояснил, что, несмотря на хроническую нехватку кадров десятки медицинских работников уволили за критику правительства или участие в демонстрациях.

При этом многие из них потеряли возможность работать в области медицины, а еще больше – получали угрозы.

Правозащитники приводят истории четырех медработников, которые подверглись репрессиям со стороны режима Александра Лукашенко.

Одна из медработниц, названная Галиной, рассказала, как врачам постоянно угрожали и не разрешали письменно фиксировать травмы протестующих, пострадавших от рук правоохранителей.

Галина присоединилась к протестам, но после кратковременного ареста в сентябре 2020 года, администрация больницы приказала ей уволиться по собственному желанию. Она отказалась, и через 2 дня, по дороге с работы домой, ее встретили двое мужчин в штатском, которые пообещали, что ее дети исчезнут, если она не прекратит привлекать внимание.

После этого медик уволилась, и с тех пор так и не смогла найти новую работу – ей отказывают везде.

Врач-анестезиолог Артем Сорокин, который пытался спасти мирного протестующего Романа Бондаренко (умер после жестокого избиения в милицейском участке – ред.) и поделился медицинским заключением с журналисткой Екатериной Борисевич, получил штраф и условный срок за "разглашение врачебной тайны". Борисевич за это оштрафовали и приговорили к 6 месяцам колонии строгого режима.

Миллар подчеркнул, что правительство Лукашенко "систематически разрушает самые ценные институты белорусского общества – от культурных организаций и студенческих союзов до журналистского и медицинского сообществ".

Он призвал мировых лидеров, международное сообщество и специалистов в сфере здравоохранения во всем мире не игнорировать эту ситуацию и выступить против репрессий в Беларуси.

Украинская правда

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Темы: Беларусьмитингимедицина
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