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Євро-2020: Україна у валідольному матчі перемогла македонців

Четвер, 17 червня 2021, 17:51

Збірна України у другому матчі чемпіонату Європи з футболу перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.

Джерело: трансляція матчу

Деталі: Поєдинок пройшов у Бухаресті у четвер 17 червня.

На відміну від стартового поєдинку, який проходив у Амстердамі, цього разу українська збірна мала відчутний бонус - вболівальників. У сусідню Румунію значно простіше дістатись, тому перевага українців відчувалась із перших хвилин.

На старті матчу збірна Україна відразу захопила контроль над м’ячем, що невдовзі призвело до кількох небезпечних моментів біля воріт македонців. Найбільш гострим у цей час видався щільний удар Руслана Малиновського низом, який парирував воротар суперника та вихід на ворота Романа Яремчука, коли замість удару він вирішив віддати пас.

Згодом гра трохи заспокоїлась, однак перевага українців була відчутною. Не вистачало тільки перевести її в результат.

І він прийшов. На 29-й хвилині після подачі з кутового Олександр Караваєв класно продовжив п’яткою на дальню штангу, де Андрій Ярмоленко легко перевів м’яч у ворота.   

Рівно через 5 хвилин той же Ярмоленко класно віддав на хід Яремчуку, який уникнувши офсайду втік на побачення з голкіпером, і легко забив - 2:0.

Здавалося, що у другому таймі Україна не повинна мати особливих проблем, але Північна Македонія явно не приїхала на чемпіонат статистами, тож уже на початку другої половини пішла в атаку. Нарешті пішли удари по воротах українців, а наша збірна в свою чергу трохи "сіла" і намагалась ловити суперника на контратаках.

Утім, навіть при такій грі моментів у збірної України вистачало. То Малиновський зі штрафного проб’є, то Яремчук десь трохи не встигне.

Тому як грім серед ясного неба прийшло пенальті - Бущан класно відбив у перекладину удар Трайковські, але при боротьбі за відбір Караваєв зачепив Горана Пандєва.

Бущан пенальті від Аліоскі відбив, але сам македонець розстріляв нашого голкіпера на добиванні.

Після голу у наші ворота здалося, що українці трохи поплили, але нокдаун тривав недовго.

Вже через десять хвилин Малиновський смачно пробивав здалеку, а ще через кілька хвилин Віктор Циганков, який вийшов на заміну, мав стовідсотковий момент після передачі Руслана, але не зміг прикластись і пробив мимо.

Знімати всі питання мав усе той же Малиновський, який заробив пенальті - після його удару зі штрафного захисник македонців зіграв рукою.

Сам Руслан взявся реалізовувати "точку", але голкіпер македонців Дімітревські цю дуель виграв.

В останні хвилини напруга в матчі зашкалювала, але до якоїсь ігрової конкретики практично не доходило, що дозволило Україні здобути першу перемогу на чемпіонатах Європи з часів домашнього Євро-2012.

Таким чином після двох матчів підопічні Шевченка набирають 3 очки, але мають нульову різницю м'ячів. Увечері в четвер відбудеться інший матч цієї групи Нідерланди - Австрія.

 

Що передувало: Збірна України у стартовому матчі Євро-2020 з рахунком 2:3 поступилася команді Нідерландів.

Євген Будерацький, УП
Теми: футбол


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