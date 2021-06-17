Евро-2020: Украина в валидольном матче победила македонцев

Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2: 1.

Источник: трансляция матча

Детали: Поединок прошел в Бухаресте в четверг 17 июня.

В отличие от стартового поединка, который проходил в Амстердаме, на этот раз украинская сборная имела ощутимый бонус - болельщиков. В соседнюю Румынию значительно проще добраться, поэтому преимущество украинцев ощущалось с первых минут.

На старте матча сборная Украины сразу захватила контроль над мячом, что вскоре привело к нескольким опасным моментам у ворот македонцев. Наиболее острым в это время показался плотный удар Руслана Малиновского низом, который парировал вратарь соперника и выход на ворота Романа Яремчука, когда вместо удара решил отдать пас.

Впоследствии игра немного успокоилась, однако преимущество украинцев было ощутимым. Не хватало только перевести ее в результат.

И он пришел. На 29-й минуте после подачи с углового Александр Караваев классно продолжил пяткой на дальнюю штангу, где Андрей Ярмоленко легко перевел мяч в ворота.

Ровно через 5 минут тот же Ярмоленко классно отдал на ход Яремчуку, который избежав офсайда убежал на свидание с голкипером, и легко забил - 2: 0.

Казалось, что во втором тайме Украина не должна иметь особых проблем, но Северная Македония явно не приехала на чемпионат статистами, поэтому уже в начале второй половины пошла в атаку. Наконец пошли удары по воротам украинцев, а наша сборная в свою очередь немного "села" и пыталась ловить соперника на контратаках.

Впрочем, даже при такой игре моментов у сборной Украины хватало. То Малиновский со штрафного пробьет, то Яремчук где-то чуть не успеет.

Поэтому как гром среди ясного неба пришло пенальти - Бущан классно отразил в перекладину удар Трайковски, но при борьбе за отбор Караваев задел Горана Пандева.

Бущан пенальти от Алиоски отбил, но сам македонец расстрелял нашего голкипера на добивании.

После гола в наши ворота показалось, что украинцы немного поплыли, но нокдаун длился недолго.

Уже через десять минут Малиновский вкусно пробивал издали, а через несколько минут Виктор Цыганков, который вышел на замену, имел стопроцентный момент после передачи Руслана, но не смог приложиться и пробил мимо.

Снимать все вопросы должен все тот же Малиновский, заработавший пенальти - после его удара со штрафного защитник македонцев сыграл рукой.

Сам Руслан принялся реализовывать "точку", но голкипер македонцев Димитревски эту дуэль выиграл.

В последние минуты напряжение в матче зашкаливало, но до какой-то игровой конкретики практически не доходило, что позволило Украине одержать первую победу на чемпионатах Европы со времен домашнего Евро-2012.

Таким образом после двух матчей подопечные Шевченко набирают 3 очка, но имеют нулевую разницу мячей. Вечером в четверг состоится другой матч этой группы Нидерланды - Австрия.

Что предшествовало: Сборная Украины в стартовом матче Евро-2020 со счетом 2:3 уступила команде Нидерландов.