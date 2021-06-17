В МЗС Росії висказались щодо українського закону про олігархів

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що український законопроєкт про олігархів "нагадує інструмент розправи із неугодними політиками і бізнесменами".

Джерело: речниця російського МЗС Марія Захарова, цитує "ТАСС"

Пряма мова: "Під приводом боротьби з олігархами недавно Володимиром Зеленським внесений законопроект "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

У разі його схвалення президент отримає вельми широкі можливості для вибіркового або, краще сказати, волюнтаристського застосування нових "правових норм". Істотно розширяться і повноваження РНБО. Все це більше схоже на інструмент для розправи з неугодними київській владі політиками і бізнесменами".

Передісторія: