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В МЗС Росії висказались щодо українського закону про олігархів

Четвер, 17 червня 2021, 18:16
В МЗС Росії висказались щодо українського закону про олігархів

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що український законопроєкт про олігархів "нагадує інструмент розправи із неугодними політиками і бізнесменами". 

Джерело: речниця російського МЗС Марія Захарова, цитує "ТАСС"

Пряма мова: "Під приводом боротьби з олігархами недавно Володимиром Зеленським внесений законопроект "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". 

У разі його схвалення президент отримає вельми широкі можливості для вибіркового або, краще сказати, волюнтаристського застосування нових "правових норм". Істотно розширяться і повноваження РНБО. Все це більше схоже на інструмент для розправи з неугодними київській владі політиками і бізнесменами". 

Передісторія:

  • На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для проведення деолігархізації, окрім основного закону, необхідно буде ухвалити 11 нормативно-правових актів, включно з іншими законами. Для їх розробки президент дав два тижні.
  • Закон про олігархів хочуть запровадити на тимчасовий період, а далі ухвалити "цивілізовані механізми", які дозволять запобігати впливу олігархів на суспільне життя. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Українська правда

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Теми: олігархи
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