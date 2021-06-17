В МИД России высказались по украинскому закону об олигархах

В Министерстве иностранных дел России заявили, что украинский законопроект об олигархах "напоминает инструмент расправы с неугодными политиками и бизнесменами".

Источник: пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, цитирует "ТАСС"

Прямая речь: "Под предлогом борьбы с олигархами недавно Владимиром Зеленским внесен законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". В случае его одобрения президент получит весьма широкие возможности для избирательного или, лучше сказать, волюнтаристского применения новых "правовых норм". Существенно расширятся и полномочия СНБО. Все это больше похоже на инструмент для расправы с неугодными киевским властям политиками и бизнесменами".

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