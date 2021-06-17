Ярмоленка обрали зіркою матчу України проти македонців

Українця Андрія Ярмоленка вибрали кращим гравцем матчу Україна - Північна Македонія, він став автором гола і гольової передачі.

Джерело: сайт UEFA

Деталі: В рамках другого туру Євро-2020 збірна України в Бухаресті обіграла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.

Після гри визначили кращого гравця матчу - ним став вінгер збірної Андрій Ярмоленко. Він забив гол на 29 хвилині, а вже через 5 хвилин став автором асисту - у сітку воріт влучив Роман Яремчук.

Тренер збірної Андрій Шевченко високо оцінив гру команди в атаці, а також зазначив бажання гравців перемагати.

Пряма мова Ярмоленка: "Я дуже радий отримати цю нагороду, але більш того, я задоволений заробленими нами трьома очками. Я б не став зосереджуватися тільки на тих, хто забиває або робить гольові передачі.

Подивіться на наш захист, наскільки чудово був їх виступ сьогодні. Я хочу поділитися цією нагородою з усією командою ".

Пряма мова Шевченка: "Ми могли б забити більше. Я вважаю, що Україна сьогодні дуже добре грала в атаці. Мені було приємно бачити такий виступ. Але найголовніше, що ми відреагували [на пропущений м'яч] з бажанням, щоб набрати більше очок і заробити цю перемогу".