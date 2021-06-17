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Ярмоленко выбрали звездой матча Украины против македонцев

Четверг, 17 июня 2021, 20:20
Фото: euro2020.football.ua

Украинца Андрея Ярмоленко выбрали лучшим игроком матча Украина – Северная Македония, он стал автором гола и голевой передачи.

Источник: сайт UEFA

Детали: В рамках второго тура Евро-2020 сборная Украины в Бухаресте обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1.

После игры определили лучшего игрока матча – им стал вингер сборной Андрей Ярмоленко. Он забил гол на 29 минуте, а во втором голе, который забил Роман Яремчук, стал ассистом.

Тренер сборной Андрей Шевченко высоко оценил игру команды в атаке, а также отметил желание игроков побеждать.

Прямая речь Ярмоленко: "Я очень рад получить эту награду, но более того, я доволен заработанными нами тремя очками. Я бы не стал сосредотачиваться только на тех, кто забивает или делает голевые передачи.

Посмотрите на нашу защиту, насколько великолепно было их выступление сегодня. Я хочу поделиться этой наградой со всей командой".

Прямая речь Шевченко: "Мы могли бы забить больше. Я считаю, что Украина сегодня очень хорошо играла в атаке. Мне было приятно видеть такое выступление. Но самое главное, что мы отреагировали [на пропущенный мяч] с желанием, чтобы набрать больше очков и заработать эту победу".

Украинская правда
Темы: футболУкраинаМакедония


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