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Порошенко подав позов проти Гордона

Четвер, 17 червня 2021, 21:46
Порошенко подав позов проти Гордона

Адвокати від імені п’ятого президента Петра Порошенка подали до Шевченківського районного суду Києва позовну заяву проти журналіста Дмитра Гордона, вимагаючи визнати поширену інформацію недостовірною.

Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" з посиланням на адвоката Іллю Новікова

Пряма мова Новікова: "Гордону пред’явлені вимоги про визнання поширеної ним інформації недостовірною. Звичайних в таких випадках додаткових вимог, щоб суд зобов’язав відповідача особисто спростувати наклепницькі твердження в ефірі того ж ЗМІ, в якому вони були зроблені, не заявлено.

Це пов’язано з тим, що вибачення Гордона не представляють інтересу для позивача і вже не можуть нічого змінити. Вимоги грошової компенсації моральної шкоди теж не заявлялися. Сам факт публічного спотворення обставин захоплення і звільнення Маріуполя в 2014 році має принципове значення для суспільства. Ми готові дати відповідачеві можливість зосередитися на поясненнях за основним питанням, не відволікаючись на обговорення суми відшкодування".

 

Передісторія:

  • Порошенко вирішив судитися із Гордоном через звинувачення у тому, що він у 2014 році в результаті змови із президентом РФ Володимиром Путіним дав військовим наказ залишити Маріуполь. 
  • Гордон відповів, що "із задоволенням" буде судитися.

Українська правда

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Теми: Порошенкосуд
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