Порошенко подал иск против Гордона

Адвокаты от имени пятого президента Петра Порошенко подали в Шевченковский районный суд Киева исковое заявление против журналиста Дмитрия Гордона, требуя признать распространенную информацию недостоверной.

Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" со ссылкой на адвоката Илью Новикова

Прямая речь Новикова: "Гордону предъявлены требования о признании распространенной им информации недостоверной. Обычные в таких случаях дополнительные требования, чтобы суд обязал ответчика лично опровергнуть клеветнические утверждения в эфире того же СМИ, в котором они были сделаны, не заявлены.

Это связано с тем, что извинения Гордона не представляют интереса для истца и уже не могут ничего изменить. Требования денежной компенсации морального вреда тоже не заявлялись. Сам факт публичного искажения обстоятельств захвата и освобождения Мариуполя в 2014 году имеет принципиальное значение для общества. Мы готовы дать ответчику возможность сосредоточиться на объяснениях по основным вопросам, не отвлекаясь на обсуждение суммы возмещения".

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