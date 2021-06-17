На Донбасі знову поранили українського бійця
Четвер, 17 червня 2021, 22:20
17 червня близько 18.30 внаслідок прицільного обстрілу російсько-терористичними збройними формуваннями поблизу населеного пункту Новотошківське військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення.
Джерело: Оперативно-тактичне командування "Північ"
Деталі: Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан військовослужбовця – середньої тяжкості.
На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.
Нагадаємо: 16 червня близько 19.30 внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення.
Українська правда