На Донбассе снова ранили украинского бойца
Четверг, 17 июня 2021, 22:20
17 июня около 18.30 в результате прицельного обстрела российско-террористическими вооруженными формированиями вблизи населенного пункта Новотошковское военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение.
Источник: Оперативно-тактическое командование "Північ"
Детали: После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего - средней тяжести.
На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
Украинская правда