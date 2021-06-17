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На Донбассе снова ранили украинского бойца

Четверг, 17 июня 2021, 22:20

17 июня около 18.30 в результате прицельного обстрела российско-террористическими вооруженными формированиями вблизи населенного пункта Новотошковское военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение.

Источник: Оперативно-тактическое командование "Північ"

Детали: После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего - средней тяжести.

На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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