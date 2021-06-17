Кулеба назвав ключову тему візиту Зеленського до Білого дому
Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що тема залучення США до процесу мирного врегулювання на Донбасі буде ключовою під час візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому.
Джерело: Кулеба в ефірі "Право на владу"
Пряма мова Кулеби: "Що стосується залучення Сполучених штатів. Я маю достатньо підстав стверджувати, що США і хочуть, і можуть бути залучені до процесу мирного регулювання. Зверніть увагу на одну деталь. Звідки взялася зустріч Байдена й Путіна? Вони поговорили саме в розпал ескалації на українському кордоні. Саме в цей момент президент Байден подзвонив Путіну…
Ось це й був акт залучення, акт стримування, до якого вдалися Сполучені Штати на підтримку українських інтересів.
Ми зараз увійшли в стадію підготовки візиту президента (до Білого дому – ред.). Безумовно, тема подальшого залучення США до процесу мирного врегулювання буде ключовою під час цього візиту".
Деталі: Кулеба наголосив, що американська сторона хоче бачити не церемоніальний візит, а візит, який принесе конкретний результат. Міністр впевнений, що поїздка змінить багато що у відносинах двох країн, зокрема виведе їх на новий рівень безпеки.
Передісторія: 7 червня президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, обговорювали, серед іншого, візит до Білого дому цього літа.
Також президент України розповів, що під час зустрічі у липні лідери ймовірно обговорюватимуть шляхи розширення стратегічної співпраці двох країн.