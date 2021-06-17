Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба назвав ключову тему візиту Зеленського до Білого дому

Четвер, 17 червня 2021, 23:26

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що тема залучення США до процесу мирного врегулювання на Донбасі буде ключовою під час візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому.

Джерело: Кулеба в ефірі "Право на владу"

Пряма мова Кулеби: "Що стосується залучення Сполучених штатів. Я маю достатньо підстав стверджувати, що США і хочуть, і можуть бути залучені до процесу мирного регулювання. Зверніть увагу на одну деталь. Звідки взялася зустріч Байдена й Путіна? Вони поговорили саме в розпал ескалації на українському кордоні. Саме в цей момент президент Байден подзвонив Путіну…

Ось це й був акт залучення, акт стримування, до якого вдалися Сполучені Штати на підтримку українських інтересів.

Ми зараз увійшли в стадію підготовки візиту президента (до Білого дому – ред.). Безумовно, тема подальшого залучення США до процесу мирного врегулювання буде ключовою під час цього візиту".

Деталі: Кулеба наголосив, що американська сторона хоче бачити не церемоніальний візит, а візит, який принесе конкретний результат. Міністр впевнений, що поїздка змінить багато що у відносинах двох країн, зокрема виведе їх на новий рівень безпеки.

Передісторія: 7 червня президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, обговорювали, серед іншого, візит до Білого дому цього літа.

Також президент України розповів, що під час зустрічі у липні лідери ймовірно обговорюватимуть шляхи розширення стратегічної співпраці двох країн.

Роман Петренко, УП
Теми: Кулеба ДмитроЗеленськийБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео"Путін - х#йло": в РФ обурилися через кричалку українських фанів і вимагають покарання

Наступник Меркель: Росія повинна залишити окупований схід України

фотоЛітак "кухаря Путіна" стоїть в аеропорту Берліна попри санкції ЄС

МОЗ повідомив про новий рекорд вакцинованих

Добова смертність від COVID-19 в Європі: Росія лідирує, Україна – у 5-ці

Земля затримує "безпрецедентну" кількість тепла – NASA

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Нуланд подзвонила Кулебі, щоб розповісти про переговори з Путіним
Кулеба розказав, як Україна в останній момент "вигризла" згадку про ПДЧ у рішенні НАТО
Україна працює над зміною позиції нового уряду Німеччини щодо поставок озброєння – Кулеба
Останні новини
12:28
ФотоДо порту Одеси зайшли два кораблі НАТО
12:27
COVID у Києві: нових хворих небагато, але в лікарнях 174 людини у важкому стані
12:07
САП оскаржила виправдувальний вирок екснардепу Левусу
12:04
Спецслужба Молдови заперечила причетність до викрадення Чауса співробітників держохорони
12:01
У Мінекономіки сподіваються підписати "промисловий безвіз" цьогоріч
11:56
У Москві новий рекорд COVID-хворих за добу
11:48
Петицію за звільнення Татарова підписав "Джо Байден"
11:45
Британія фіксує зростання нових інфекцій через поширення дельта-варіанту
11:43
Оборонники хотіли продати секретні розробки за $2 мільйони – СБУ
11:40
Новинський підтвердив, що хоче купити канал "Наш"
Усі новини...